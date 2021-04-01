為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    小五學童上傳統漁獵課溺斃 老師們難過不已

    仁愛鄉某國小五年級余姓男學童沈入靜止水域，消防人員潛入水中搜尋。（民眾提供）

    仁愛鄉某國小五年級余姓男學童沈入靜止水域，消防人員潛入水中搜尋。（民眾提供）

    2021/04/01 23:05

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉某國小五年級學生，今日首度到格拿里露營區附近水域上傳統漁獵課程，看耆老示範射魚，兩名學生跌入該靜止水域，其中1人被老師看到救起，另余姓男童跌入水中，3名老師和耆老在等待消防隊員來前，都下水想搜尋救人，但余童沈入3公尺深水底，消防人員找到時已無生命徵象，急救後仍不治。學校老師自責又難過，校方表示，漁獵課暫停，會全力協助家長料理學童後事。

    這所仁愛鄉原住民國小，五年級學生今天上第3次傳統漁獵課，前兩次都在教室上課，今天下午首度到格拿里露營區附近的水域，由33歲擅於射魚的族人，在水中示範射魚，10名學生和3名老師在水邊觀看。

    校方表示，因耆老射魚技術好，漁獲很豐富，老師於是帶學生涉水到對岸撿木頭要生火烤魚，當時水深約到膝蓋，8名學生跟老師撿到木頭後走回來，但發現余姓學生和另一名學生未歸隊，於是趕緊走回對岸，在離涉水處較遠的地方，發現1名男學生伸手呼救，趕緊救上來。

    該名學生表示，余姓學童掉進水中，老師趕緊報案，並在等待過程中與耆老動員到水中找尋，但因無法潛入水中，等到消防隊員到場潛水找尋，才在3公尺深的水中觸碰到余姓學童的身體，將他帶上岸後，余童已無生命徵象，經在岸邊做CPR仍回天乏術。

    校方表示，余童很活潑天真，溺水意外發生後，老師們浸在水中半小時想救學生卻無法找到人，看到孩子走了非常難過，一直落淚不已。現在學校會全力協助家長料理後事，也會安撫同班學生的情緒。

    余姓男學童被找到時已無生命徵象，經做CPR急救仍回天乏術。（民眾提供）

    余姓男學童被找到時已無生命徵象，經做CPR急救仍回天乏術。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    到溪邊上傳統漁獵課 仁愛鄉學童落水溺斃
    2021/04/01 23:01

    到溪邊上傳統漁獵課 仁愛鄉學童落水溺斃
    南投某國小上漁獵課 五年級男童溺水1死1獲救
    2021/04/01 20:58

    南投某國小上漁獵課 五年級男童溺水1死1獲救

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    4歲男童在餐廳戲水池溺斃 托兒所、餐廳老闆獲緩刑
    2021/03/30 12:44

    4歲男童在餐廳戲水池溺斃 托兒所、餐廳老闆獲緩刑
    少年被狂轉14圈後推入泳池險溺斃 同伴嘻笑冷眼旁觀
    2021/03/19 17:17

    少年被狂轉14圈後推入泳池險溺斃 同伴嘻笑冷眼旁觀
    法國民眾悲慟！14歲女學生遭霸凌 扔進塞納河裡溺斃
    2021/03/15 10:36

    法國民眾悲慟！14歲女學生遭霸凌 扔進塞納河裡溺斃
    危險！烏溪水深逾3米暗流多 5個月4釣客溺斃
    2021/03/03 09:08

    危險！烏溪水深逾3米暗流多 5個月4釣客溺斃
    南投縣今日熱門
    國3南投名間交流道 4月4、5日封半天只下不上
    2021/03/26 05:30

    國3南投名間交流道 4月4、5日封半天只下不上

    南投／乾旱釀蟲害 300年茄苳樹變稀疏
    2021/03/26 05:30

    南投／乾旱釀蟲害 300年茄苳樹變稀疏

    男護理師登山遭搶「扒光綁樹上」 跑路共犯落網
    2021/03/26 17:31

    男護理師登山遭搶「扒光綁樹上」 跑路共犯落網 影片

    南投第一家！草屯農會啟動外送服務 幫農民賣農產品
    2021/03/26 13:02

    南投第一家！草屯農會啟動外送服務 幫農民賣農產品

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播