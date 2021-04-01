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    首頁　>　南投縣

    南投慶福寺設計4公分長迷你筊杯 鼓勵民眾先想方案再求神助

    超迷你的筊杯「求示求是筊」，在女生手掌中仍顯得十分嬌小。（記者陳鳳麗攝）

    超迷你的筊杯「求示求是筊」，在女生手掌中仍顯得十分嬌小。（記者陳鳳麗攝）

    2021/04/01 16:27

    ［記者陳鳳麗／南投報導］主祀慚愧祖師公的南投市慶福寺，鼓勵效法慚愧祖師「反躬自省」精神，先自助再求神助，設計長度僅4公分的超迷你筊杯，取名「求示求是筊」，讓民眾遇到問題時，先想好A、B兩個解決方案，再擲「求示求是筊」請示慚愧祖師，主委曾明炘說，已有委員遇到困難，以「求示求是筊」請示解決方案，後來也順利解決問題。

    南投市慶福寺主祀慚愧祖師，副祀媽祖、註生娘娘、土地公等神明，主委曾明炘說，慚愧祖師在得道前是位高僧，圓寂前認為未能廣度眾生而很慚愧，要弟子在其靈骨塔寫上「慚愧」，而被稱「慚愧祖師」。

    管委會設計出長度僅4公分的超迷你筊杯，曾明炘說，這是受到慚愧祖師留給大家「反躬自省」啟示，而得到的靈感。希望信眾遇到困難時，想求慚愧祖師指示前，先自己動動腦，想出可以解決的兩個方案，再擲隨身帶著的「求示求是筊」，請慚愧祖師給出指示。

    曾明炘也說，大家跟神明求財，但卻不努力工作，求健康卻不照顧自己的身體，無法先自助，如何求得神助？「求示求是筊」設計的用意就在此，讓大家先盡力想解決方案，最後再請示神明。

    「若有網路地圖可上網搜尋，擲筊時向著慶福寺的方向！」，曾明炘說，可向慶福寺所在的方向，先徒手向慚愧祖師公膜拜再稟告自己遇到的問題，及想出的A、B兩方案，接著再擲筊請示即可。如果真的不知方向，就誠心在心中呼請神明再膜拜請示。

    鼓勵民眾先自助再求神助，南投市慶福寺設計出長度僅4公分的超迷你筊杯，要大家先自想兩個解決方案，再以隨身攜帶的「求示求是筊」擲筊請示神明選出解決方案。（記者陳鳳麗攝）

    鼓勵民眾先自助再求神助，南投市慶福寺設計出長度僅4公分的超迷你筊杯，要大家先自想兩個解決方案，再以隨身攜帶的「求示求是筊」擲筊請示神明選出解決方案。（記者陳鳳麗攝）

    南投市慶福寺主祀慚愧祖師，提醒民眾反躬自省，並先自助再求神助，設計了「求示求是筊」。（記者陳鳳麗攝）

    南投市慶福寺主祀慚愧祖師，提醒民眾反躬自省，並先自助再求神助，設計了「求示求是筊」。（記者陳鳳麗攝）

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