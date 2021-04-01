南投製梅競賽 冠軍脆梅拍出4萬元高價

南投縣仁愛鄉第一屆互新野梅製梅競賽，評審試吃打分數。（南投縣政府提供）

2021/04/01 16:16

［記者張協昇／南投報導］南投縣政府輔導仁愛鄉互新三酸產業，舉辦第一屆互新野梅製梅競賽，1日選出前10名製梅高手製作的脆梅，最後由朱自強製作的脆梅奪冠，榮獲梅王頭銜，並拍賣出4萬元高價，連同2、3名脆梅拍賣所得共9萬元，由原民局長史強代表捐給互助國小做為互新三酸獎學金。

南投縣政府原民局長史強表示，縣府3年來爭取原民會經費，輔導仁愛鄉原住民果樹合作社發展出互新三酸產業，已有具體成果，為提升互新三酸品牌識別能見度，並積極推廣有機耕作認證的互新聚落野梅，舉辦第一屆互新野梅製梅競賽，盼透過比賽凝聚在地居民共識與參與感，藉此提升產業技術、推動農產品升級，相信對於推廣部落觀光也有很大的效益。

互新地區因種植青梅歷史已長達50年之久，家家戶戶幾乎都是製作脆梅高手，為提供選手公平展現脆梅技藝的舞台，由仁愛鄉原住民果樹生產合作社提供手摘野梅及賽事全程的原物料及器具，3月27日於互助村風雨球場舉辦製梅競賽，今天則由評審選出前10名製梅高手製作的脆梅。

榮獲梅王頭銜的朱自強表示，仁愛鄉互新聚落有台灣少見的原生野梅，風味層次多元，特別香Q且酸度足夠，每年清明節前社區部落居民幾乎都會製作脆梅，梅子產品也深受消費者喜愛，他都是純手工按部就班製作，很訝異也很高興自己製做的脆梅能夠獲得第1名的肯定。

第一屆互新野梅製梅競賽，由朱自強（左）製作的脆梅奪冠，榮獲梅王頭銜。（南投縣政府提供）

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