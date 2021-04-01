南投獎勵民眾守護瀕危石虎 巡守棲地不用藥、發現通報都給獎金

外表長得像貓的石虎，是瀕臨滅絕危機的野生動物，林務局鼓勵民眾一起來守護牠們領獎金。（南投林管處提供）

2021/04/01 15:38

［記者陳鳳麗／南投報導］繼抓荔枝椿象卵片領獎金之後，可再靠守護台灣瀕危野生動物「石虎」領獎金！南投因不時傳出石虎遭路殺，面臨滅絕危機，林管處祭出獎勵辦法，不用藥、獸鋏等友善農地給獎金；組巡守隊巡石虎棲地也給獎金，拍到石虎再加發；石虎跑入自己的家禽場域，不傷害牠且拍照也給通報獎金。

石虎曾經遍布台灣淺山，但目前只在南投、彰化八卦山脈、苗栗、台中的淺山丘陵有少量分布，因為石虎面臨滅絕危機，林務局今年擴大辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，友善農地、社區巡護、家禽危害通報等項目，都可申請獎勵金。

據了解，南投縣在今年初已有189公頃農地加入友善石虎農地，配合架設相機158件。

南投林管處表示，友善石虎農地部分，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網，農作物符合農藥安全檢出規範，並參加友善農業課程至少4小時，每公頃核發2萬元獎勵金。若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，再核發1萬元。

石虎棲地範圍的社區組10人以上巡守隊，巡守石虎棲地、通報及拆除違法獵具、環境清潔及汙染通報、宣導石虎保育、參與其他保育工作等，每年核發最高6萬元獎勵金；若巡守範圍內架設自動相機拍到石虎影像，再加發5萬元。

通報入侵危害家禽部分，發現疑似石虎入侵放養家禽場域，在不危害石虎生存下，保留相關事證或拍照，通報縣政府勘查確有動物活動或危害事證者，在危害動物未明前，先發給3千元獎勵金，若配合監測並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元。

配合架設相機監石虎，拍到石虎可加發獎金一萬元。（南投林管處提供）

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