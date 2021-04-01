日月潭乾旱今封3/4碼頭 驚見「陸上行舟」奇景

日月潭伊達邵碼頭驚見船家透過木頭滾輪原理，將岸上的船移動至潭面情形。（記者謝介裕攝）

2021/04/01 13:15

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了，因旱象未解，日月潭水庫水位持續下降，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）顧慮遊憩安全，今日起封閉朝霧及玄光寺2座碼頭，至於封閉多久?將視水情進行滾動式檢討。

日月潭水位持續下降，日管處今日封閉伊達邵碼頭進行「營運浮排延長工程」情形。（記者謝介裕攝）

日月潭計有伊達邵、水社、朝霧及玄光寺等4座碼頭，後2座碼頭封閉載客使用後，日管處也趕忙雇工將玄光寺碼頭的部分浮排運至伊達邵碼頭進行「營運浮排延長工程」，所以同樣暫停旅客進出，換言之，今日僅水社碼頭維持正常運作。

日月潭水位持續下降，日管處今日封閉伊達邵碼頭進行「營運浮排延長工程」情形。（記者謝介裕攝）

日管處指出，自去年度起已盡力維持各碼頭正常遊憩功能，包含調整船舶泊靠位置、浮排延長、引橋封閉等措施，但迄今降雨情形仍未見好轉，經與南投縣政府、船舶業者及南投縣渡船遊艇商業同業公會研商後達成共識，在考量旅遊安全及需求下，於今4月1日起暫時封閉朝霧碼頭及玄光寺碼頭載客使用，未來碼頭使用仍將視水情好壞滾動式檢討。

日月潭水位持續下降，日管處今日封閉伊達邵碼頭進行「營運浮排延長工程」情形。（記者謝介裕攝）

至於伊達邵碼頭因水位已降了12公尺左右，以致船舶能停靠的水域，距離碼頭也愈來愈遠，今日「營運浮排延長工程」施工過程中，也出現船家在裸露、龜裂的潭畔透過木頭滾輪原理，將在岸上的船緩緩移動到潭面上，呈現「陸上行舟」奇景，也再度凸顯水荒的嚴重性。

日月潭伊達邵碼頭2處地標八角亭（左）及纜車站（右），因水荒嚴重景色丕變，真是不可同日而語。（記者謝介裕攝）

日管處說，因伊達邵浮排的組裝與其他浮排系統不同，要組裝比較費時費工，所以必須封閉碼頭1天來施工，明天便可恢復正常運作，盼大家見諒並共體時艱。

日月潭伊達邵碼頭地標八角亭水情未嚴重時，波光粼粼的情形。（資料照，記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵纜車站在水情未嚴重時，潭面倒影更添魅力。（資料照，記者謝介裕攝）

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