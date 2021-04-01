南投縣農會3巨頭改選 「縣總」曾明瑞創3連霸紀錄。

南投縣農會3巨頭順利完成改選，曾明瑞（右至左）當選總幹事、江林秉為新科理事長及陳文忠為新科常務監事，並一起開心合照。（記者謝介裕攝）

2021/04/01 11:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣農會今日召開理監事會改選3巨頭，新科理事長江林秉及常務監事陳文忠均全票當選；俗稱「縣總」的總幹事曾明瑞也順利連任，締造「縣總」3連霸紀錄。

居縣內農業龍頭地位的縣農會，從第14屆總幹事陳齊家屆齡退休、第15屆總幹事羅富田因案被解職、第16屆總幹事許文欽因病請辭，迄補選16屆的總幹事莊瑞麟，在尋求第17屆連任落敗後，才由現任總幹事曾明瑞出線，並在第18屆連任成功，如今又獲15位理事一致認同，以15票的全票第3度獲聘總幹事，更顯得難能可貴。

南投縣農會計有15名理事及5名監事，原先理事長胡嘉宸2屆任滿後，也將理事長一職順利交由同樣來自埔里的江林秉接任；原先常務監事洪明科當選全國農會會員代表後，此次則由來自草屯的陳文忠以5票的全票當選常務監事，整個改選過程平和。

南投縣農會總幹事曾明瑞指出，他自己來自務農家庭，一定會與理監事們攜手同心，繼續為農友福祉打拼，過去幾年透過活化農會資產、出租建物及整合縣內13鄉鎮市基層農會產品行銷等方式，為農會及農友創造不少收益，深受各界好評，未來除續推動好的政策以外，也將落實廠辦合一，以南投市南崗廠區作為調度指揮中心，並攜手13鄉鎮市基層農會，再創更美好的未來。

南投縣農會進行理事長及常務監事改選唱票情形。（記者謝介裕攝）

南投縣農會3巨頭順利完成改選，曾明瑞（右至左）當選總幹事、江林秉為新科理事長及陳文忠為新科常務監事，並一起開心合照。（記者謝介裕攝）

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