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    首頁　>　南投縣

    清明也可帶來好運 民俗專家︰前後1週內除穢轉運

    清明假期清除家中雜物、枯木，留下生氣盎然的盆栽，可帶來好運。（記者陳鳳麗攝）

    清明假期清除家中雜物、枯木，留下生氣盎然的盆栽，可帶來好運。（記者陳鳳麗攝）

    2021/04/01 10:00

    ［記者陳鳳麗／南投報導］清明節是慎終追遠的節日，掃墓祭祖外，民俗專家廖大乙說，清明是大地欣欣向榮時節，也適合除穢迎新，甩掉噩運增添好運，建議清明前3天到清明後4天，選1天清理冰箱、菜櫥，枯乾盆栽、花木要趕快丟掉，因「枯木」諧音「哭墓」帶喪氣，另破鏡、缺角破碗也要丟，丟時默念「好運來壞運去，福氣到我家」。

    廖大乙指出，春節前沒空除舊佈新的人，清明時期也是個除穢清磁場、轉運的好時節，因清明是大地欣欣向榮，帶來新氣象，適合把好的氣場帶進家裡，因此建議清明前前3天到清明後4天，一週內找一天有空的時間，家裡需要丟的趕快清出丟棄。

    「枯木和破鏡先丟！」，廖大乙說，「枯木」諧音「哭墓」帶喪氣，帶刺的植物也不要放家裡；破鏡則難重圓，有「事情難圓滿」之意，因此是第一個要丟棄。三腳椅重心不穩，可送修就送修，讓它恢復穩固。

    冰箱和菜櫥置放與吃有關的食材和物品，也應清除過期、用不到的物品，吃的東西太多，趁新鮮吃完或分享給別人，讓這兩個地方清爽，感覺腸胃和身體也清爽。

    廖大乙也建議，清明前3天到後4天，最好也丟掉剩單隻的襪子和破鞋，而在丟掉這些物品時，心中默唸「好運來，壞運去，福氣到我家」，就會有不一樣的感覺。不過，也建議這幾天不宜動床和灶台，等這個禮拜過後再挑吉日移動。

    有人過年沒有貼春聯迎新春的，清明時節也可在進門45度角的位置，用不透明花器插5枝萬年青，不透明花器用意是「讓別人只看到表面，而不會看透你的根本」，該做法同樣有迎新去濁的用意，惟若有其中一枝變枯黃就要插掉換新的，才能轉掉不好的運氣。

    清明時節民俗專家廖大乙強烈建議，要把家中枯木丟掉。（記者陳鳳麗攝）

    清明時節民俗專家廖大乙強烈建議，要把家中枯木丟掉。（記者陳鳳麗攝）

    清明前3天起到清明後4天，民俗專家廖大乙建議，可以挑一天清冰箱。（記者陳鳳麗攝）

    清明前3天起到清明後4天，民俗專家廖大乙建議，可以挑一天清冰箱。（記者陳鳳麗攝）

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