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    首頁　>　南投縣

    清明連假南投交通疏導措施 方便用路人掌握路況資訊

    清明節連假後兩天，國道3號名間交流道封雙向入口12小時，警方設改道路線指示牌。（記者劉濱銓攝）

    清明節連假後兩天，國道3號名間交流道封雙向入口12小時，警方設改道路線指示牌。（記者劉濱銓攝）

    2021/04/01 10:12

    ［記者張協昇／南投報導］清明節4天連假明天開始，鑑於4/4（日）及4/5（一）兩天的上午7時至晚間7時，將封閉國道3號名間交流道雙向入口12小時，且縣內溪頭、清境及日月潭等風景區恐湧入大批遊客，加上掃墓車潮，南投縣警方將推出6大措施疏導交通。

    措施內容包括在重要觀光軸線路口設置替代道路改道指示牌、各交流道匝道儀控管制若出現車輛回堵時引導改上其他交流道等，並製成簡易圖表供民眾隨手查詢，也呼籲用路人配合，並收聽警察廣播電台路況即時報導，隨時掌握壅塞路段資訊。

    南投縣政府警察局表示，今年清明節4天連假，警方於集集、溪頭、日月潭等重要觀光軸線路口及國道3號名間交流道、國道6號愛蘭交流道附近道路設置替代道路改道指示牌（如圖表），並預先公布縣內易塞車公墓時段與路段（如圖表），讓民眾提早了解路況，從容改道，避開車潮。

    此外，清明節連假，溪頭自然教育園區停車滿場時，警方也將啟動車輛分流管制機制，除大眾運輸、公務車輛、住戶（房客）及工作人員外，禁止在縣道151線停等，導引車流往杉林溪方向或由迴轉道下山，並於投151線重要路口放置改道指示牌，指引民眾改道他處旅遊，同時透過警廣、CMS路況播報通知用路人知悉。

    警察局強調，警方也與高公局、監理站、國道警察及公路總局各工務段等相關單位成立跨領域Line群組，互通路況相關訊息，以利即時解決交通問題。

    清明節連假，溪頭自然教育園區停車滿場時，將啟動車輛分流管制機制。（記者張協昇攝）

    清明節連假，溪頭自然教育園區停車滿場時，將啟動車輛分流管制機制。（記者張協昇攝）

    清明節連假，南投警方6大交通疏導措施。（南投縣警察局提供）

    清明節連假，南投警方6大交通疏導措施。（南投縣警察局提供）

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