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    神明指示「順時中」南投慶福寺4/3摸彩「巨無霸摸彩箱」吸睛

    南投市慶福寺為防疫神明指示順時中，元宵摸彩延到清明連假舉行，因投入摸彩券太多，廟方製作超大的摸彩箱，成為另類吸睛主角。（慶福寺提供）

    南投市慶福寺為防疫神明指示順時中，元宵摸彩延到清明連假舉行，因投入摸彩券太多，廟方製作超大的摸彩箱，成為另類吸睛主角。（慶福寺提供）

    2021/04/01 07:37

    ［記者陳鳳麗／南投報導］2月底送出金鏟子的南投市慶福寺，因神明指示「順時中」，元宵節摸彩活動考慮過年前部桃醫院疫情嚴重，而將摸彩延後，擲筊請示後將在清明連假的4月3日舉行，獎品有3部電動機車、冰箱、洗衣機等，因摸彩券太多，廟方訂製超大摸彩箱，要兩張大型桌子才放得下，巨無霸摸彩箱成為另一吸睛焦點。

    南投市慶福寺每年都會在大年初一求年運籤，請示蔭林慚愧祖師公，去年神明指示「東西南北不堪行」，指示信眾不要隨便趴趴走，後來爆發武漢肺炎，全世界皆受疫情影響，台灣是少數防疫做得好讓全民能正常生活的國家，該廟工作人員和信眾，都對神明的神預測嘖嘖稱奇。

    今年春節前部立桃園醫院爆發院內感染，疫情再度變嚴峻，該廟委員們擲筊請示，神明仍要大家「順時中」，將元宵節慶祝晚會及摸彩活動延期。

    3月份疫情控制下來，加上疫苗開打，主委曾明炘等人再度擲筊請示，神明指示清明連假的4月3日晚間7時舉行晚會，由於從春節至今，有拿到摸彩券的人很多，廟方訂製了一只巨型摸彩箱，讓民眾投入，到昨日為止已投入逾1萬5000張摸彩券。主委曾明炘表示，這兩天仍可繼續投入摸彩券，3日晚上6時31分起就不可再投入摸彩券。

    該該寺管委會提供的獎品很有看頭，最特別的是頭獎有3名，各得電動機車1部，二獎、三獎則為大型電冰箱和洗衣機，此外還有其他家電產品。

    南投市慶福寺元宵摸彩延到清明假期，摸彩獎品中3部電動機車很吸引目光。（慶福寺提供）

    南投市慶福寺元宵摸彩延到清明假期，摸彩獎品中3部電動機車很吸引目光。（慶福寺提供）

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