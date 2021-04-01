求救？日月潭水位直直落 驚見台灣鯛集體「衝」潭面異象

日月潭因水位大幅下降，出現台灣鯛成群結隊往潭面浮游的怪象，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）

2021/04/01 07:17

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭水庫水位直直落，原本生活在潭面下的台灣鯛，最近突然成群結隊往潭面上浮游、竄動，出現與過往截然不同的習性，令在地漁民懷疑可能與低水位造成水溶氧量不足有關，若老天爺再不下雨幫幫忙，不僅農作物灌溉、民生用水有問題，恐怕連魚蝦也會撐不下去﹗

日月潭因水位大幅下降，出現台灣鯛成群結隊往潭面浮游的怪象，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）

日月潭漁民莊武源說，今天他與往常一樣，6時許起床後，便從伊達邵碼頭開船巡視潭面環境，一路來到南邊湖途中，不時看到原本生活在水面下的台灣鯛，竟然一隻接著一隻往潭底往上游動，到了潭面時還不斷張大嘴巴呼吸的模樣，煞是在發求救訊號，遂利用手機將此異象錄下。

日月潭因水位大幅下降，出現台灣鯛成群結隊往潭面浮游的怪象，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）

由於旱象未解，且天氣愈來愈熱，前幾天竹山鎮街尾溪才發生魚蝦大量暴斃意外，據南投縣環保局就就魚體及水質採樣檢測報告，並未檢出含有化學或重金屬等有毒物質，且正常情況下，魚蝦須在水溶氧量5以上才能存活，案發現場水域則在4以下的橘紅色危險值，遂判定死因並非環境污染，水溶氧量過低才是關鍵所在。

日月潭伊達邵碼頭因水荒浮排等相關設施嚴重裸露情形。（記者謝介裕攝）

而日月潭目前水位約在736公尺左右，與滿水位748.48公尺相較，已差12公尺之多，相對地也壓縮了魚蝦生存及活動空間，因此漁民才會揣測台灣鯛即可能因溶氧量不足出現「缺氧」危機，才集體往潭面浮游「求生」。

日月潭伊達邵碼頭在水情未告急前，波光粼粼情景。（資料照，記者謝介裕攝）

農委會特有生物研究中心表示，因缺乏日月潭現場的水質檢測及台灣鯛的魚體樣本資料，所以從漁民所拍影片中目視魚群，一時之間也看不出其身體有何異狀，不過，魚類會離開原來棲息的水層浮到表面，不外乎是原來棲息的水層環境產生了變化，加上台灣鯛是一種熱帶魚類，適水溫大概是在攝氏24度到32度之間，當下層水溫太低或水溶氧量不足時，便可能浮到上層水域，但確實原因仍有待進一步採集樣本調查。

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