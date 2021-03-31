集集鎮幼大改造 探索遊戲課程翻轉偏鄉幼教

集集鎮立幼兒園引進「探索遊戲課程」、添購新式教具，培養幼童專注與學習興趣。（記者劉濱銓翻攝）

2021/03/31 16:16

［記者劉濱銓／南投報導］南投集集鎮立幼兒園，近年進行教學與校園軟硬體大改造，不僅更新教室設備，添購新式教具繪本，教學上也轉換成探索遊戲課程，透過遊戲引導，讓學童更專注學習，啟發想像與解決能力，改造推行以來，不僅有請假看病的學童抱怨不能上學好可惜，也有畢業的校友得知弟妹竟有如此新穎有趣的學習環境，直呼好羨慕。

集集鎮長陳紀衡表示，去年曾到其他幼兒園觀摩，看見幼童依自己的興趣，在不同的學習區自主學習，培養主動探索、操作、思考，學習解決問題、玩出創意等「遊戲」取向課程，讓大人看見幼童的發展潛力，便著手與鎮幼進行幼兒教育改造。

過程中雖有家長焦慮若拋棄傳統教學，孩子上國小後將輸人一截，甚至教師也擔心大改教學方式，恐增加更多的學習與時間成本，但透過專業輔導，以及親師座談會，讓家長了解「遊戲」取向課程，提升幼兒自主與合作，輔以新式教具與繪本，啟發幼童自發與專注學習。

集集鎮公所說，幼兒園的任務是打好幼童的人生基礎，培養專注力、興趣、社交能力、生活常規，甚至能掌控情緒等，才是幼兒教育的重點，並非單純的認字、拿筆等過度的認知學習，施行後也讓家長相當認同，盼幼教革新讓更多幼童受惠，成為今年最棒的兒童節禮物，也讓更多家長願意在集集安心生養小孩。

集集鎮立幼兒園拆除老舊遊具，空出更多遊戲空間，讓學童能更盡情活動與遊戲互動。（記者劉濱銓翻攝）

集集鎮立幼兒園拆除老舊遊具，空出更多遊戲空間，讓學童能更盡情活動與遊戲互動。（記者劉濱銓翻攝）

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