不是愚人節玩笑 國3南投交流道交管3/31至4/1止

因應清明節連假到來，公路單位公告國道3號名間交流道4月4日、5日將進行交管事宜。（記者謝介裕攝）

2021/03/31 09:18

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了，因應即將到來的清明節4天連假，國道3號南投交流道北上匝道，今日夜間10時起至明天（4月1日）上午6時封閉，警方表示，這是公路單位公告的交通疏導措施，並非愚人節假訊息，同時呼籲用路人改走南崗2路上國道3號中興交流道，以免陷入車陣影響外出遊玩興緻。

最近幾年高工局為改善連續假期交通壅塞問題，常針對國道交流道祭出交管措施，南投縣轄內計有國道3號南投、中興、名間、南雲等4處交流道，以及國道6號舊正、東草屯、國姓、北山、愛蘭、埔里等6處交流道，此次清明節連假上述交流道交管措施也備受各界關注。

南投縣警察局交通隊指出，國道3號除了南投交流道外，名間交流道也將在4月4日、5日即連假最後2天，從上午7時起雙向入口匝道封閉到夜間7時，屆時國道車輛「只能下、不能上」，北上用路人只能改從南投或中興交流道上國道，或改走平面台3線、縣道139線等替代道路上國道。

除此，警方依過去經驗研判，國道6號交通系統之中，愛蘭交流道最可能因車流量倍增造成交通打結，屆時，警方將強制要求用路人改走國姓或北山交流道上國，同時提醒南投在地民眾連假期間，若要前往埔里、清境、合歡山等景點遊玩，建議不要走國道6號而是沿台14線進出，以達到車輛分流效果，免於塞車之苦。

警方表示，南投縣素有「台灣瑞士」之稱，風景據點相當多，此次清明節連假也特別推出「運用科技」、「替代道路」、「強制改道」、「路況即時報導」、「易塞車路段預告」及「溪頭停車滿場分流管制」等6大交管措施，並呼籲民眾能養成共乘或搭乘大眾運輸客運的習慣，減少車流量，相對地交通打結率便可望降低。

南投縣警察局因應清明節連假推出6大交管措施。（記者謝介裕攝）

因應清明節連假到來，公路單位公告國道3號南投交流道3月31日至4月1日將進行交管事宜。（記者謝介裕攝）

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