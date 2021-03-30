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    首頁　>　南投縣

    南投縣3公車路線3/31起試辦「雙向轉乘優惠」 可免基本里程費

    為鼓勵民眾多利用大眾運輸，南投縣即日起試辦公共運輸雙向轉乘優惠措施。（南投監理站提供）

    為鼓勵民眾多利用大眾運輸，南投縣即日起試辦公共運輸雙向轉乘優惠措施。（南投監理站提供）

    2021/03/30 21:15

    〔記者佟振國／南投報導〕交通部公路總局從31日起至今年底試辦「公共運輸雙向轉乘優惠」，中部地區在南投縣率先實施，希望鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，只要使用電子票證搭乘南投客運「6670台灣好行日月潭線」等3條公車路線，6小時內轉乘其他2條路線，可享基本里程內免費，最高額度達25元。

    南投監理站表示，南投縣公共運輸整體涵蓋率已達90％，主要景點也有公共運輸服務串聯，但不少民眾還是選擇自駕往返，尤其碰上連續假期經常被塞在車陣中，目前試辦「客運雙向轉乘優惠」，就是要讓民眾少開車多搭乘公車代步。

    試辦自明天（31日）起至12月31日止，不分平日、假日，以市區客運「1路公車埔里－暨南大學」、公路客運「6668埔里－日月潭－頭社」及「6670台中－高鐵台中站－草屯－埔里－日月潭」等3條路線展開試辦。

    乘客只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證搭乘3條試辦路線，當日6小時內轉乘另2條路線，即可享基本里程內免費，例如民眾從暨南大學行政大樓搭乘1路區間車到學人會館，再轉乘6670日月潭線到高鐵台中站，日月潭線的上車基本里程費用22元即免收，至於市區、公路客運依性質不同，基本里程費免收的最高額度可達25元，且每日優惠次數不限，這次清明連假即可派上用場。

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