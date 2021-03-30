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    首頁　>　南投縣

    一條水圳3種水情！ 農民無水可用快炸鍋

    國姓鄉福龜圳前段水位滿檔，但1公里外的水圳末端的農民卻幾乎無水可用。（記者佟振國攝）

    國姓鄉福龜圳前段水位滿檔，但1公里外的水圳末端的農民卻幾乎無水可用。（記者佟振國攝）

    2021/03/30 18:59

    〔記者佟振國／南投報導〕最近旱象嚴重，但南投縣國姓鄉福龜圳源頭水位仍處滿檔，1公里外的末端卻幾近乾涸，下游等著用水的農民情緒快炸鍋，不滿水圳長期淤積、閘門關不緊與沿線滲漏嚴重，導致缺水。農水署南投管理處國姓工作站說，今年度已編列預算，4月草莓季尾聲後會配合水圳斷水清淤兼抓漏。

    國姓鄉福龜圳主要引自南港溪水，在柑林村設有取水口，主要灌溉福龜村蜜棗、草莓、枇杷、香蕉等作物，原本終年不竭，但今年面臨嚴重乾旱，缺水問題也困擾沿線農民，陳情投訴案令在地村長、代表接到手軟。

    農民說，長期沒下雨，灌溉水源全仰賴水圳供應，水圳取水口已加強進水，上游穀豐宮路段圳溝水位接近滿水，但相距約500公尺過了仙佛寺之後水位驟降，到了水圳末端福龜國小以下更已接近乾涸，短短1公里竟出現3種水情！

    農民認為，扣除旱象嚴重、沿線支圳用水與農民加強抽取等因素，問題即在於福龜圳有長期淤積、水閘門無法確實關緊及沿線滲漏等問題未除。

    農水署南投管理處國姓工作站說，今年度已編列經費，將進行水圳清淤、老舊水閘門受損零件更新及水圳抓漏，考量仍是草莓產期，待4月過後草莓季尾聲，水圳配合斷水，才能清淤與抓漏，這段期間盼農民體諒，同時也建議申請旱作補助，增設蓄水與噴灌設施，日後提升灌溉品質。

    國姓鄉福龜圳的末端幾乎乾涸，與1公里外的前段水圳滿水狀態有天壤之別。（記者佟振國攝）

    國姓鄉福龜圳的末端幾乎乾涸，與1公里外的前段水圳滿水狀態有天壤之別。（記者佟振國攝）

    福龜圳末端農民自堆小型攔水壩，將水圳向下挖深，積成小水池，馬達才能抽到水。（記者佟振國攝）

    福龜圳末端農民自堆小型攔水壩，將水圳向下挖深，積成小水池，馬達才能抽到水。（記者佟振國攝）

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