清明連假公共運輸優惠措施 這張圖表報你知

清明節連假公共運輸優惠措施圖表。（取自南投縣縣政府LINE官網）（記者張協昇攝）

2021/03/30 07:40

［記者張協昇／南投報導］ 清明節4天（4月2日至5日）連假即將到來，為鼓勵民眾連假期間多利用公共運輸系統，公路總局推出包括使用電子票證搭乘43條「台灣好行」路線可享半價等多項優惠措施，南投縣政府將簡單明瞭的優惠措施圖表PO上臉書及LINE官網，方便民眾隨手查詢，也歡迎民眾連假期間多搭乘公共運輸系統到南投旅遊，避免塞車。

清明連假公共運輸有票價優惠、轉乘優惠及東部限定優惠三大項優惠措施，在票價優惠方面包括：使用電子票證搭乘43條「台灣好行」路線可享半價；搭乘90條國道客運享平日優惠價或原票價85折；北花線單人來回票400元。

在轉乘優惠方面，使用電子票證搭國道客運、台鐵、高鐵後10小時內轉乘在地客運，可享在地客運一段票或基本里程免費。

至於東部限定優惠，憑北宜、北花等國道客運票證可在東部享租汽、機車優惠方案，且回程也可抵客運票價200元（租汽車）及100元（租機車）；另4月2日至5日，凡購買東部「台灣好行」超值套票或於當地合法旅宿住宿，可享北宜、北花國道客運來回票4人同行1人免費，回程再抵200元（但不能與租車優惠同時使用）。

南投縣政府表示，南投縣有溪頭、車埕、清境及日月潭等多條熱門風區「台灣好行」路線，由於這些風景區連假期間易塞車，呼籲民眾多利用「台灣好行」等公共運輸，除可省荷包，也能避免塞在車陣中，影響遊興。

清明節連假使用電子票證搭乘43條「台灣好行」路線，可享半價優惠。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法