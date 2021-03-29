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    首頁　>　南投縣

    來看火金姑哦～南投縣賞螢季4月2日展開 將持續到7月

    南投縣螢火蟲季4/2起展開，奧萬大國家森林遊樂區也是其中一個賞螢區，螢火蟲數量很多，4月下旬起每天下午都可在該園區報名導覽行程。（南投林管處提供）

    南投縣螢火蟲季4/2起展開，奧萬大國家森林遊樂區也是其中一個賞螢區，螢火蟲數量很多，4月下旬起每天下午都可在該園區報名導覽行程。（南投林管處提供）

    2021/03/29 19:34

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕天氣變熱，螢火蟲也現蹤點亮夜空！南投縣螢火蟲季將從4月展開，全縣有日月潭、竹山鹿谷、奧萬大和北港溪4大區橫跨7鄉鎮，都安排了導覽賞螢活動，最早從日月潭區和北港溪區展開，竹山鹿谷區4月中旬起有活動，奧萬大則從下旬接力，最晚推活動的是杉林溪，將在7月才推賞螢活動。

    南投縣自然生態維護得很好，很多地方都看得到螢火蟲，只是數量各有不同，南投縣螢火蟲季從下月展開，將賞螢區分為日月潭、竹山鹿谷、奧萬大和北港溪4大區，橫跨了魚池、埔里、信義、竹山、鹿谷、仁愛、國姓7個鄉鎮，今年的賞螢季將從清明連假首日4月2日展開，打頭陣的是日月潭區和北港溪區。

    南投縣府今天舉辦螢火蟲季記者會，4大區域業者也在現場設置攤位宣傳活動行程和特色。日月潭區涵蓋埔里鎮的桃米，魚池鄉的頭社、大林、水社，信義的丹大；竹山鹿谷區則有太極美地、溪頭、鳳凰谷自然生態教育園區和杉林溪等；至於北港溪區則包含泰雅度假村和惠蓀林場。

    螢火蟲季的賞螢活動，最早從4月2日起就展開，由日月潭區的桃米、頭社社區，以及北港溪區的泰雅度假村打頭陣，都有安排導覽行程。而緊接著其他賞螢區也陸續從4月中旬起展開，持續到5月下旬。各主辦單位都挖空心思，跟在地特色或農特產結合，也有製作套裝行程的參加禮，例如太極美地發展協會就製作會變色的品茗杯，熱茶湯注入後杯子就會顯現螢火蟲圖案。

    各賞螢區都有社區、飯店、觀光協會等單位主辦，鹿谷鄉公所也有活動安排，從4月10日到5月2日每個週末都有賞螢導覽行程。賞螢活動有包含住宿的，像溪頭青年活動中心含住宿4人同行每人1300元，也有純導覽的，像奧萬大國家森林遊樂區每人150元，住宿客為100元，很多活動都要收費，而各詳細價格可洽詢主辦單位，或上「樂旅南投」臉書粉絲團觀看。

    南投縣螢火蟲季記者會由副縣長陳正昇及各賞螢區代表一起點燈，象徵螢火蟲季開始。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣螢火蟲季記者會由副縣長陳正昇及各賞螢區代表一起點燈，象徵螢火蟲季開始。（記者陳鳳麗攝）

    日月潭區的桃米社區是打頭陣的賞螢區，該社區攤位秀出很多可愛的螢火蟲圖。（記者陳鳳麗攝）

    日月潭區的桃米社區是打頭陣的賞螢區，該社區攤位秀出很多可愛的螢火蟲圖。（記者陳鳳麗攝）

    四季南投攝影比賽也希望民眾多拍螢火蟲美照投稿參加比賽。（記者陳鳳麗攝）

    四季南投攝影比賽也希望民眾多拍螢火蟲美照投稿參加比賽。（記者陳鳳麗攝）

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