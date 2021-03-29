南投「橋聳雲天」綠雕公園近完工 林明溱︰綠美化不足

南投縣長林明溱（中）今率縣府相關單位會勘綠雕園區，針對綠化植栽仍有不足之處要求儘速補強。（記者佟振國攝）

2021/03/29 18:53

〔記者佟振國／南投報導〕為打造觀光新亮點，南投縣政府斥資4000萬在國姓鄉「橋聳雲天」景觀打造綠雕園區，歷經3年多的規劃施工已接近完工階段，縣長林明溱今現勘認為，優美的道路線形與色彩繽紛的園區及大型綠雕相互輝映非常好看，但仍有部分區塊環境綠美化不足，蓄水池目前則為乾涸狀態，要求農業處加強補植和注水，至於開放時間與後續經營管理維護事宜，還要邀集相關單位進一步研議協商。

國道6號國姓路段主線加上交流道有69支墩柱支撐，平均高度55公尺，最高處更達70公尺，堪稱全國最高國道，因匝道線形優美，命名「橋聳雲天」，曾獲選「公路8景」之首。

除了有「橋聳雲天」美景，縣府也爭取高公局同意將高架路段下方約9公頃的空間規劃利用，自籌4000萬元打造綠雕園區，工程歷經3年規劃、施工，已接近完工階段，縣長林明溱今率農業處等單位會勘，包括園區步道、台灣黑熊、石虎、福龜、蝴蝶等大型綠雕完成，園區蜜源植物也吸引紫斑蝶等蝶類棲息繁衍。

目前園區交通動線與停車規劃則在北玄宮可容納11部遊覽車停放，園區也設置近70個小型車停車位，地方關切綠雕園區何時啟用，以及後續經營管理維護等問題，縣府還要進一步研究。

林明溱會勘發現綠雕園區仍有部分區塊環境綠美化不足，蓄水池目前則為乾涸狀態，要求農業處加強補植和注水，至於原先規劃在園區內設置農產市集，因法令規定高速公路下國有地不得從事營業行為，林明溙強調後續會再與高公局及中央單位持續溝通，尋求解決方法，並研擬相關配套，同時也建議高公局在園區上方國道路段施作圍籬，防止國道掉落物影響園區安全。

國姓鄉國道6號橋聳雲天綠雕園區歷經3年規劃施工已接近完工階段。（記者佟振國攝）

綠雕園區內廣植蝴蝶食草、蜜源植物，歡迎蝴蝶搬家入住。（記者佟振國攝）

國6國姓交流道匝道優美線形與大型綠雕相互輝映。（記者佟振國攝）

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