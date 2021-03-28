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    首頁　>　南投縣

    怕網路謠言「武嶺塞爆」再衝擊清明連假觀光 仁愛警方有對策

    去年中秋連假這張網路熱傳的照片，其實是2015年9月武嶺自行車挑戰賽塞車照，而非中秋連假塞車，但讓清境旅宿業遭受退房衝擊。（圖擷自網路）

    去年中秋連假這張網路熱傳的照片，其實是2015年9月武嶺自行車挑戰賽塞車照，而非中秋連假塞車，但讓清境旅宿業遭受退房衝擊。（圖擷自網路）

    2021/03/28 15:28

    ［記者陳鳳麗／南投報導］去年中秋連假網路熱傳一張武嶺塞爆照片，讓清境區觀光旅宿業受衝擊，有不少人嚇到退房，業者苦不堪言。今年清明4天連假將到來，仁愛警方提前因應，不只先發稿「消毒」，澄清塞爆照片是2015年自行車賽照，並強調今年連假已有交通疏導計畫，將在清境、武嶺、松雪樓、奧萬大、廬山等景點設交通崗，避免造成大塞車。

    這張在去年中秋節連續假期瘋傳的武嶺塞爆照片，其實是2014年9月武嶺自行車挑戰賽當日，因為接連發生車輛故障，加上選手人數相當多，在昆陽和武嶺間出現大塞車的舊照片。當時這張照片讓網友誤以為中秋連假武嶺大塞車。清境旅宿業者不斷澄清，連仁愛警分局都在其臉書說明，請網友不要再傳了。

    再幾天就是清明4天連假，很多民眾規劃出遊，為怕網路謠言捲土重來，影響清境等仁愛鄉風景區的旅宿業，仁愛警分局今日也強調，已訂定妥適的交通疏導計畫因應。

    仁愛警方表示，清節連假已有交通疏導計畫，將在清境、武嶺、松雪樓、奧萬大、廬山等景點設交通崗，對車流量進行管控，以避免大塞車。此外一有號誌故障、交通壅塞、交通事故、交通障礙、各項交通管制作為等最新的路況情形，也會立即通報縣警察局交通流暢中心、警察廣播電台，將行車資訊即時提供用給路人參考。

    仁愛警方28日在合歡山武嶺指揮交通，清明連假也將每天有交通崗疏導交通。（圖由仁愛警分局提供）

    仁愛警方28日在合歡山武嶺指揮交通，清明連假也將每天有交通崗疏導交通。（圖由仁愛警分局提供）

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