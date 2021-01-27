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    首頁　>　南投縣

    老里長8年磨一劍 南投驚見秘境「櫻花大道」

    南投縣竹山鎮「櫻花大道」中的紅枝垂櫻枝椏下垂形成的「花瀑」美景，十分特別。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮「櫻花大道」中的紅枝垂櫻枝椏下垂形成的「花瀑」美景，十分特別。（記者謝介裕攝）

    2021/01/27 12:59

    〔記者謝介裕／南投報導〕又到了賞櫻季節，南投縣竹山鎮大鞍社區遠近馳名的「八卦茶園」旁步道，也赫見成排櫻花樹形成的「櫻花大道」，令人驚艷不已，原來此賞櫻秘境是大鞍里老里長林雍富費時8年努力栽種、培育的成果，今年也首度對外開放，進而為地方觀光注入一股新活力。

    竹山鎮大鞍社區的「櫻花大道」長約200公尺，係老里長林雍富8年前擔任里長期間，向南投縣政府爭取而來的花卉，計有紅枝垂櫻、紅粉佳人櫻、富士櫻、八重櫻及普賢象櫻等5個品種，合計250棵。

    在林雍富細心澆灌、施肥、除草等照料、管理下，上述櫻花不但存活率幾乎百分百，且一棵比一棵長得還高大，值花開季節，各品種櫻花也綻放枝頭爭奇鬥艷，尤以紅枝垂櫻最受注目，有別於一般櫻花挺立於枝椏，而是像柳樹一樣往下垂涎，形成「花瀑」般的美景，令人流連忘返、嘆為觀止。  

    林雍富指出，為了避免曇花一現及增加可看性，不但將櫻花廣植在步道兩旁，營造出特殊的「櫻花大道」景觀以外，上述5個品種開花時間也都不一致，目前粉紅色的紅枝垂櫻花況已達8成，其餘僅2、3成，預計農曆過年期間將大爆發，成為民眾外出踏青、走春的新選擇。

    由於水里鄉賞梅勝地「天山嶺」，最近因遊客亂搖樹、亂折花枝及亂丟垃圾等3大亂象，導致張家梅園封園謝絕遊客，因此，林雍富特別提醒前來賞櫻的民眾，一定要發揮公德心，千萬不要隨意攀折花枝，更重要的是帶著歡笑、愉悅的心情踏上返家之路時，什麼都可留，就是不要留下垃圾，共為守護「櫻花大道」觀光品質及環境盡分心力。

    南投縣竹山鎮「櫻花大道」中的各式櫻花綻放枝頭，美不勝收。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮「櫻花大道」中的各式櫻花綻放枝頭，美不勝收。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮大鞍里老里長林雍富係營造「櫻花大道」景觀的幕後功臣。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮大鞍里老里長林雍富係營造「櫻花大道」景觀的幕後功臣。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮「櫻花大道」中的各式櫻花綻放枝頭，美不勝收。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮「櫻花大道」中的各式櫻花綻放枝頭，美不勝收。（記者謝介裕攝）

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