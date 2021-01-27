老婦「偷」走百元巧克力？ 法官從紙箱上物品排列…還她清白

65歲老婦拿了一盒100元巧克力未付帳被告竊盜，一、二審法官皆判無罪。（記者陳鳳麗攝）

2021/01/27 11:29

［記者陳鳳麗／南投報導］65歲陳姓老婦到市場採買年貨，買了餅乾果糖果及民生用品都有付帳，後又折回拿了價值100元的巧克力未付帳即騎上機車要離去，被攤商拔起車鑰匙，攤商堅持控告竊盜，陳婦堅稱是記性差忘付帳，更強調「自小父母教導不能偷竊」，南投地院法官從監視錄影畫面研判，陳婦把克力放在購物紙箱最上方，並未遮掩物品，從拿了巧克力到走到機車都神色自若，也願賠償200元，判處無罪。檢方不服上訴，台中高分院法官仍認定婦人忘了付帳駁回上訴，無罪定讞。

南投縣這名65歲陳姓婦人是在去年1月中旬農曆春節前到市場採買年貨，買了一些糖果餅乾和過年的物品，付了帳後要離開時，再回餅乾果攤位拿了值100元的巧克力，沒有付帳即走出去，將巧克力放入機車踏墊上的紙箱內，放在剛剛購買的物品上面，隨即發動機車要騎走，被攤商追出拉住機車，並拔下車鑰匙，指陳婦拿走巧克力沒付錢，陳婦隨即拿200元丟給攤商表示賠償，攤商堅持認定陳婦偷竊報警處理。

陳婦被南投地檢署檢察官以竊盜罪起訴後，南投地院法官認為，刑法上的竊盜罪，以行為人有竊盜之犯意為必要，若無竊盜之犯意，縱有誤取他人財物之行為，也不構成竊盜罪。從現場視畫面發現，陳婦拿了巧克力態度從容，未曾回頭探看，且若是偷竊應跑得遠遠的，而非10多公尺外，還巧克力放在紙箱上最上方，並沒有藏在其他物品之下。

陳婦拿出200元願賠償，並下跪表示是忘了付帳而非偷竊，攤商認為若非做賊心虛不會下跪求原諒，惟南投地院法官認為，下跪也可能是犯了小錯乞求對方諒解、或弱者欲以此種方式平息對方怒氣，因此仍判泵陳婦無罪。

南投檢方不服上訴，指陳婦在買了餅乾後，在攤位逗留徘徊兩分鐘，看攤商遠她遠一點才拿了巧克力，可見其偷竊犯意，且被攤商發現追了出來還下跪道歉，是為偷竊之舉道歉。

台中高分院法官則認為，陳婦年紀大且有自律神經失調在服藥，確有可能忘記付帳，陳婦在庭上也說，她是鄉下人，自小父母教她不能偷竊，絕不可能當小偷。派出所警員也作證表示，以前一年多來未曾處理過陳婦偷竊案。

高分院法官也說，陳婦巧克力放紙最上層，且在南投法院審理期間以1萬3000元與攤商和解，足見她並非無資力之人，很難認定她有竊盜的動機。因此駁回南投檢方上訴，無罪定讞。

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