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    首頁　>　南投縣

    無奈！埔里優質路跑活動宣布延期至10月17日舉行

    「埔里跑Puli Power 山城派對馬拉松」無論路線規劃、沿途補給等均獲跑友高度評價，但原訂3月14日舉辦的第6屆賽事，因為疫情因素，決定延至10月17日舉行。（資料照）

    「埔里跑Puli Power 山城派對馬拉松」無論路線規劃、沿途補給等均獲跑友高度評價，但原訂3月14日舉辦的第6屆賽事，因為疫情因素，決定延至10月17日舉行。（資料照）

    2021/01/27 08:38

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮原訂3月14日舉辦第6屆「埔里跑Puli Power 山城派對馬拉松-6連忘返」活動，主辦單位考量國內防疫優先，今天決定將活動延至今年10月17日舉行，這也是該項賽事連續2年受到疫情影響，被迫停辦或延期，也讓許多跑友大喊無奈啊！

    「埔里跑Puli Power 山城派對馬拉松」於2016年首辦，在路線規劃及沿途補給深受參與跑友高度評價，也獲運動筆記的高評分，年年參加人數近6000人。

    原固定在每年3月第2個週日舉辦的賽事，去年第5屆「與森林共舞」即因當時疫情升溫，為避免大型群聚形成防疫破口，決定停辦，直到去年11月14日國內疫情穩定，才針對縣內民眾與鎮民免費舉辦小型的路跑活動稍做彌補。

    今年第6屆活動原訂3月14日登場，並將活動起跑地點改在埔里福興農場，也有全新的路線規劃，讓許多跑友超期待，開放報名後人數已破3000人，滿額則是5000人。

    但近期因部立桃園醫院發生群聚感染並擴至社區，國內防疫再度升級，基於防疫優先，主辦單位只能忍痛宣布活動延至10月17日，也向跑友致歉，延賽相關措施可參考報名網站，並從4月1起重新開放報名至7月31日止。

    若完成報名的跑友，因賽事延期不克參加，開放於110年2月1日起至2月28日止登記全額退費， 統一退款日期3月12日，逾時則依原退賽辦法辦理並酌收手續費，可上申請退費申請網址查詢，賽事資訊將隨時公布於報名官網及粉絲專頁。

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