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    首頁　>　南投縣

    南投走春 到藍田書院「把聖賢心帶回家」

    南投市藍田書院入口，設有如同屏風的「奇賢門」，象徵阻隔凡聖，信眾一旦由此門進入書院即進入聖域之境。（記者張協昇攝）

    南投市藍田書院入口，設有如同屏風的「奇賢門」，象徵阻隔凡聖，信眾一旦由此門進入書院即進入聖域之境。（記者張協昇攝）

    2021/01/27 08:00

    ［記者張協昇／南投報導］春節即將到來，南投縣文化局推薦民眾不妨來南投市走春，規劃一趟文化古蹟之旅，其中縣定古蹟「藍田書院」，除充滿古色古香傳統書院廟宇建築之美，入口處還有一座特殊的「奇賢門」及方型石柱，石柱上頭刻著「請把聖賢心帶回家」，別具意義。

    曾獲選台灣百大宗教景點的「藍田書院」，建於1831年，奉祀文昌帝君、關聖帝君及孔子神位，又稱文昌祠，與草屯登瀛書院、集集明新書院合稱南投三大古蹟書院，也是南投地區學子與考生們經常前往參拜祈福之所。

    書院為三開間、兩護龍的三合院建築格局，川殿前庭院設有照壁，照壁前有半月池，池內鯉魚昂首代表「鯉躍龍門」，象徵考試及第之意；另有龍仙水、敬聖亭、怡心亭、仿古華表等造景，雖然書院佔地不大，卻充滿古樸幽靜之美，加上遍植桂花，不時有陣陣桂花淡雅清香撲鼻而來，走入書院，即讓人內心祥和平靜之感油然而生。

    藍田書院最特殊的是進入書院的門，並非位於建築物正中央，而是從另闢的偏門進出，入口處還設有一座如同屏風的「奇賢門」，信眾須從「奇賢門」兩旁繞過，才能進入書院。

    這座如屏如門的「奇賢屏門」，中間鑲嵌一面「醒心鏡」，當初設計即有「辟煞反照」深義，除破煞避邪，也象徵阻隔凡聖，信眾一旦由此門進入書院即進入聖域之境，須先以鏡正身正心，反躬自省，坦然接受神明聖靈教誨，自可變化資質，改造命運。

    因此，就在「奇賢門」旁的老桂花樹底下還有一座方型石柱，上頭斜切面刻著「歡迎光臨藍田書院，請把聖賢心帶回家」，希望信眾走出書院後能把聖賢心帶回家，為人處世效法聖賢精神，別具意義。

    藍田書院「奇賢門」鑲嵌著一面「醒心鏡」。（記者張協昇攝）

    藍田書院「奇賢門」鑲嵌著一面「醒心鏡」。（記者張協昇攝）

    曾獲選台灣百大宗教景點的「藍田書院」，充滿古色古香傳統書院廟宇建築之美。（記者張協昇攝）

    曾獲選台灣百大宗教景點的「藍田書院」，充滿古色古香傳統書院廟宇建築之美。（記者張協昇攝）

    藍田書院半月池「鯉躍龍門」造景，象徵考試及第之意。（記者張協昇攝）

    藍田書院半月池「鯉躍龍門」造景，象徵考試及第之意。（記者張協昇攝）

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