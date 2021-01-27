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    首頁　>　南投縣

    獨家》玉山塔塔加黑熊頻露臉 監測3月赫見母子、公熊至少6頭

    玉山國家公園塔塔加園區台灣黑熊頻出沒，自動相機除在夜間拍到公熊活動，也在白天拍到母熊帶著二隻小熊覓食。（玉管處提供）

    玉山國家公園塔塔加園區台灣黑熊頻出沒，自動相機除在夜間拍到公熊活動，也在白天拍到母熊帶著二隻小熊覓食。（玉管處提供）

    2021/01/27 00:01

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園塔塔加園區，近年頻傳台灣黑熊現身露臉，甚至會翻找塔塔加遊客中心附近的垃圾桶覓食，為此，玉山國家公園管理處委託屏科大黑熊專家黃美秀調查，在西部園區的塔塔加地帶，以自動相機與陷阱做監測，3個月內就直擊拍到公熊、黑熊母子，並已繫放1頭做監測，估算至少有6頭黑熊，未來將擴大繫放，探索西部園區鮮為人知的黑熊族群分布。

    玉管處表示，5年來西部園區發生近8件黑熊侵擾山屋事件，像在塔塔加地區、排雲山莊等，從登山口到玉山沿線一帶，都有黑熊出沒蹤跡。

    有關黑熊族群調查，早在1998至2000年，園區就首次繫放台灣黑熊，當時就觀察到黑熊會從台灣東部，越過中央山脈移動到西部，2014至2015年，也在東部園區的大分地區，發現有黑熊移往西部園區，但有關西部園區的黑熊研究，卻是從未有過。

    由於黑熊移動範圍很廣，一天可走3、40公里，近年頻頻在西部園區現蹤，究竟是既有族群，或是季節遷徙，仍待研究確認，而從去年9月截至年底的調查，已繫放1隻台灣黑熊，並分別拍到1公熊，以及1母熊帶2小熊，估算在塔塔加至少有6頭，不過仍待後續觀察才能掌握族群數。

    玉山國家公園塔塔加園區台灣黑熊頻出沒，自動相機除在夜間拍到公熊活動，也在白天拍到母熊帶著二隻小熊（洞口）覓食。（玉管處提供）

    玉山國家公園塔塔加園區台灣黑熊頻出沒，自動相機除在夜間拍到公熊活動，也在白天拍到母熊帶著二隻小熊（洞口）覓食。（玉管處提供）

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