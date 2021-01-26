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    首頁　>　南投縣

    南投10大醫院防疫從嚴新措施 探病每日限1時段30分

    衛福部南投醫院防疫從嚴祭出每日探病1時段新措施。（記者謝介裕攝）

    衛福部南投醫院防疫從嚴祭出每日探病1時段新措施。（記者謝介裕攝）

    2021/01/26 19:00

    〔記者謝介裕／南投報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，且桃園地區已有院內感染群聚發生，南投縣衛生局為維持縣內醫護防疫量能，以及慎防造成社區大流行，即日起縣內10大醫院強化醫療院所門禁管制措施，每日探病僅提供1時段，限時30分鐘，探病人數限定2人以下，且採實聯制登記。

    南投縣衛生局指出，衛福部南投醫院一般病房、加護病房及呼吸照護病房探病時間為每日上午11時至11時30分；衛福部草屯療養院1天1次，且以1組2人為限；埔里基督教醫院一般病房禁止探病，加護病房、安寧病房、新生兒中重度病房、呼吸照護病房等特殊單位，探病時間為每日上午11時30分至12時；埔里榮民醫院加護病房，每床每日限申請一時段10時至10時30分或晚上8時至8時30分。

    至於草屯佑民醫院一般病房、加護病房及新生兒中重度病房探病時間都是上午11時至11時30分；竹山秀傳醫院為上午10時至10時30分；南投基督教醫院為上午10時40分至11時；草屯曾漢棋綜合醫院為上午10時30分至11時；中國醫藥大學附設醫院草屯分院為上午10時至10時30分；東華醫院則為下午2時至2時30分。

    南投縣衛生局說，關於探病時間及各醫院防疫管制措施將於衛生局網站及各醫院網站、出入口及公告處公告週知，除了呼籲民眾配合防疫規定，儘量避免進出醫院，降低交叉感染風險以外，未來也會視疫情狀況進行滾動式檢討，必要時也比照彰化縣進出醫療院所須刷健保卡驗證。

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