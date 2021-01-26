嚇一跳！南投防搶演練逼真 民誤會發生銀行搶案

南投分局在台灣銀行南投分行舉辦防搶演練，過程逼真，圖為模擬歹徒持搶恫嚇行員情形。（記者謝介裕攝）

2021/01/26 12:19

〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節在即，金融機構資金往來流量更多，南投分局特別在台灣銀行南投分行辦理金融機構防搶演練，模擬2男1女3歹徒持槍搶劫，警方據報火速趕抵案發現場，並在第1時間將歹徒制伏，當時在金融機構洽公的不知情民眾，一度還以為真的發生槍案，個個嚇的躲在角落，逼真程度可見一斑，警方也希望藉此加強員警應變能力，讓治安維護工作能更加落實。

南投分局在台灣銀行南投分行舉辦防搶演練，過程逼真，圖為模擬歹徒被警方圍捕情形。（記者謝介裕攝）

「搶劫，把錢拿出來…」，在演練過程中，僅見3名歹徒持槍闖入台灣銀行南投分行大廳後，隨即跳上收銀櫃台恫嚇行員趕快把錢交出來，不然就等著吃子彈，令行員們不敢輕舉妄動，只能乖乖的配合。

南投分局在台灣銀行南投分行舉辦防搶演練，過程逼真，圖為模擬歹徒被警方圍捕情形。（記者謝介裕攝）

不過，歹徒得手走出銀行大門時，隨即被接獲通報抵達現場的員警包圍，並以絕對優勢的警力迅速將持械搶匪逮捕到案，演練過程驚險、刺激又逼真，也讓在場民眾大吃一驚，一度還誤以為真的發生搶案，對於警方在年關維護大家生命財產安全的防搶演練，也給予正面肯定。

南投分局在台灣銀行南投分行舉辦防搶演練，過程逼真，圖為模擬歹徒被警方圍捕情形。（記者謝介裕攝）

南投分局長鄭有益指出，此次演練意在讓民眾看得見、聽得到，並感受得到警方對春節治安維護之重視與用心，同時提醒民眾如要提領大筆現金時，可向警方提出護鈔申請，金融機構也可協助通報護鈔，使歹徒無機可乘，讓大家平安過好年。

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