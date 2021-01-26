溪頭妖怪村商標糾葛 上演網路口水戰

溪頭妖怪村主題飯店以搞怪文創著稱，如今與原創者曾俊琳發生商標使用權問題，備受外界關注。（資料照）

2021/01/26 09:45

〔記者謝介裕／南投報導〕以「妖怪村」文創掀起溪頭觀光熱潮的「明山別館」公司，在去年改組由新任董事長林淇園帶領新的經營團隊後，與綽號「牛哥」的曾俊琳就「妖怪村品牌及商標權」歸屬問題，迄今仍未達成共識，且雙方的口水戰還延燒到網路，明山別館也特別發出新聞稿表達自己的立場，以正視聽。

明山別館指出，「牛哥」曾俊琳於今年1月23日在其臉書上的粉專及爆料公社PO文內容如下：「本人再次聲明，所有妖怪村商標皆未授權給明山股份有限公司，且無任何合作協議，所有侵權行為皆在訴訟之中，如有發現其他下賤違法行為請私下通知本人!絕對保密!再送一瓶波蜜!」。

明山別館首先強調，妖怪村商標使用權迄目前未有任何訴訟，也感謝牛哥長年與明山別館合作設計妖怪村主題飯店相關商標，且牛哥曾於去年6月間，是否再授權明山別館使用相關商標及著作，與明山別館看法不一且互有爭執，牛哥主張明山別館應再付費，明山別館則認為，如要再付費，應進行協商，因公司自2014年至2019年按月給付牛哥顧問費和助理補貼，牛哥設計的商標及著作也應歸公司所有。

其次，明山別館前後2次函請牛哥協商，第2次於去年10月22日協商前，正式去函牛哥請務必攜相關證明到場協商，如未到場或未提出相關文件或證明時，視為牛哥所主張之該等商標或著作權已因公司過去多年長期付費而歸公司所有，不得再主張任何權利，可惜牛哥仍未到場，亦未提出任何證明或異議。

明山別館說，公司尊重智慧財產權的基本原則不變，如牛哥對於該公司使用商標使用權仍有爭議時，該公司將循司法管道提起確認之訴，以利商標使用爭議早日獲解，同時對於公司及相關被誹謗之人遭誹謗之事項，也同時保留刑事追訴權及民事損害賠償請求權。

綽號「牛哥」的曾俊琳在自己臉書強調，妖怪村商標皆未授權給明山股份有限公司等語。（記者謝介裕翻攝）

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