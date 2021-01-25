壯觀！釣客日月潭夜戰至拂曉 18尾巨無霸大頭鰱上岸了

捕魚人在日月潭一口氣捕獲18尾大頭鰱。（日月潭一等高提供）

2021/01/25 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕巨無霸大頭鰱成群出沒！南投當地漁民24日至25日，花了1個晚上乘船在日月潭上用漁網，接連與水中巨物猛烈搏鬥，至拂曉時已捕獲18尾大頭鰱，最重的竟達43.5台斤（26.1公斤），網友直呼「太壯觀了」。

臉書粉絲專頁「日月潭一等高」貼出當地成群巨無霸大頭鰱照片，幸運捕中牠們的漁民，船上滿是新鮮的大頭鰱，靠岸後將戰利品一字排開，並依序測量體重，最重者竟達43.5台斤，其餘有4尾超過30台斤、8尾超過20台斤、5尾超過10台斤。

「日月潭一等高」對此表示，2021年才剛開始，就在日月潭看見如此驚人的畫面，漁民抓1個晚上的漁獲，今年應該可以過個好年，因為以現在買賣的成交價來說，1斤大以60元計算，整船漁獲價值可望超過2萬元。

據中研院「台灣魚類資料庫」等資料指出，大頭鰱在台灣為外來魚種，又稱花鰱、黑鰱、胖頭魚、大頭魚，正式名稱為鱅魚（學名Hypophthalmichthys nobilis），體側扁，頭部特別大，眼在頭的下半部。背部暗黑色，有不規則的深色斑塊，腹部灰白色且呈圓滑狀。尾鰭叉形，背鰭硬棘3枚；背鰭軟條7枚；臀鰭硬棘1至3枚；臀鰭軟條12至14枚，體長可達112公分。

網友們見到這幅場景，都認為這些大頭鰱相當壯觀，紛紛留言提到「這下子！捕魚人可豐收了，對捕魚人而言，是值得高興的收獲」、「屠村了！哈哈」、「用十八尾賣的錢好的帶家人過年出去走走」，也有相同經驗的網友留言稱「若干年前，用釣的都可以釣18尾」。

被捕獲的大頭鰱中，最重者達43.5台斤。（日月潭一等高提供）

捕魚人的小筏上滿是大頭鰱。（日月潭一等高提供）

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