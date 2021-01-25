為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    壯觀！釣客日月潭夜戰至拂曉 18尾巨無霸大頭鰱上岸了

    捕魚人在日月潭一口氣捕獲18尾大頭鰱。（日月潭一等高提供）

    捕魚人在日月潭一口氣捕獲18尾大頭鰱。（日月潭一等高提供）

    2021/01/25 19:08

    〔即時新聞／綜合報導〕巨無霸大頭鰱成群出沒！南投當地漁民24日至25日，花了1個晚上乘船在日月潭上用漁網，接連與水中巨物猛烈搏鬥，至拂曉時已捕獲18尾大頭鰱，最重的竟達43.5台斤（26.1公斤），網友直呼「太壯觀了」。

    臉書粉絲專頁「日月潭一等高」貼出當地成群巨無霸大頭鰱照片，幸運捕中牠們的漁民，船上滿是新鮮的大頭鰱，靠岸後將戰利品一字排開，並依序測量體重，最重者竟達43.5台斤，其餘有4尾超過30台斤、8尾超過20台斤、5尾超過10台斤。

    「日月潭一等高」對此表示，2021年才剛開始，就在日月潭看見如此驚人的畫面，漁民抓1個晚上的漁獲，今年應該可以過個好年，因為以現在買賣的成交價來說，1斤大以60元計算，整船漁獲價值可望超過2萬元。

    據中研院「台灣魚類資料庫」等資料指出，大頭鰱在台灣為外來魚種，又稱花鰱、黑鰱、胖頭魚、大頭魚，正式名稱為鱅魚（學名Hypophthalmichthys nobilis），體側扁，頭部特別大，眼在頭的下半部。背部暗黑色，有不規則的深色斑塊，腹部灰白色且呈圓滑狀。尾鰭叉形，背鰭硬棘3枚；背鰭軟條7枚；臀鰭硬棘1至3枚；臀鰭軟條12至14枚，體長可達112公分。

    網友們見到這幅場景，都認為這些大頭鰱相當壯觀，紛紛留言提到「這下子！捕魚人可豐收了，對捕魚人而言，是值得高興的收獲」、「屠村了！哈哈」、「用十八尾賣的錢好的帶家人過年出去走走」，也有相同經驗的網友留言稱「若干年前，用釣的都可以釣18尾」。

    被捕獲的大頭鰱中，最重者達43.5台斤。（日月潭一等高提供）

    被捕獲的大頭鰱中，最重者達43.5台斤。（日月潭一等高提供）

    捕魚人的小筏上滿是大頭鰱。（日月潭一等高提供）

    捕魚人的小筏上滿是大頭鰱。（日月潭一等高提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日月潭釣魚遭遇猛烈拉力 40台斤黃金大頭鰱上岸了
    2021/01/22 19:32

    日月潭釣魚遭遇猛烈拉力 40台斤黃金大頭鰱上岸了
    遭遇猛烈拉力！日月潭釣魚奮力一搏 42台斤大物上岸
    2020/12/13 19:16

    遭遇猛烈拉力！日月潭釣魚奮力一搏 42台斤大物上岸

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    真神奇！10萬取1的黃金大頭鰱再度入網
    2020/03/05 18:38

    真神奇！10萬取1的黃金大頭鰱再度入網
    「黃金魚王」真的帶財！ 身價更高的「總統魚」跟著入網
    2020/02/26 22:44

    「黃金魚王」真的帶財！ 身價更高的「總統魚」跟著入網
    曾文水庫驚見巨無霸大頭鰱 民眾驚呼「黃金魚王現身！」
    2020/02/22 19:57

    曾文水庫驚見巨無霸大頭鰱 民眾驚呼「黃金魚王現身！」
    南投縣今日熱門
    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高
    2021/01/19 00:29

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高

    冷到早上！輻射冷卻、冷氣團聯擊 14縣市續發低溫特報
    2021/01/18 22:53

    冷到早上！輻射冷卻、冷氣團聯擊 14縣市續發低溫特報

    去年無颱風侵擾 國姓蜜棗大如青蘋果
    2021/01/19 05:30

    去年無颱風侵擾 國姓蜜棗大如青蘋果

    豬肉產品 南投縣府文宣掛保證
    2021/01/19 05:30

    豬肉產品 南投縣府文宣掛保證

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播