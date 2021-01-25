搖樹、折花、垃圾3大亂象 南投張家梅園謝客「封園」

南投縣水里鄉天山嶺梅樹遭人胡亂攀折情形。（記者謝介裕攝）

2021/01/25 15:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣水里鄉賞梅勝地「天山嶺」，近來出現遊客亂搖樹、亂折花枝及亂丟垃圾等3大亂象，不但影響地方環境整潔，更可能造成梅果產量減少，今日張家梅園率先對外宣布即日起封園不對外開放，並強調，私人土地勿進，違者，將報警處理。

南投縣水里鄉天山嶺梅花盛開，美不勝收，吸引許多民眾前來賞梅。（記者謝介裕攝）

水里鄉上安村「天山嶺」種植梅樹的面積廣達上百公頃，且多半是私人所種植的，尤以張家、陳家、盧家、劉家及李家等5大姓氏梅園最著名，有別於信義鄉草坪頭、風櫃斗、牛稠坑等園區梅樹之美，因天山嶺地勢陡峭，梅樹多半沿著坡壁種植林立於山坡之上，盛開時更呈現出「遠觀花似雪、近看雪是花」的美景，令人流連忘返、嘆為觀止。

南投縣水里鄉天山嶺張家梅園主人公告「封園」情形。（記者謝介裕攝）

張家梅園表示，今年元旦以來，冷氣團接二連三而來，園區處處可見梅花綻放枝頭爭奇鬥艷，也吸引絡繹不絕的賞梅人潮，惟遊客離去後，地上常見塑膠袋、飲料瓶罐等垃圾，公德心叫人不敢領教。

南投縣水里鄉天山嶺張家梅園主人指今年花況相當好，讓他對搖樹形成「梅花雨」的亂象，十分難接受。（記者謝介裕攝）

然而，最令人生氣的是，有的遊客一見到梅花盛開的美景，還會偷偷地攀折花枝帶回家作紀念，有的更隨意胡亂搖晃梅樹，只為了讓枝頭上的梅花掉下來，形成一片「梅花雨」，以滿足拍照的美感，熟不知，掉落的花朵愈多，也就代表結果率愈低，加上苦口婆心勸說成效有限，索性祭出「封園」的強硬措施。

水里公所及農會指出，天山嶺長期以來都是免費提供賞梅活動，因此，其他梅園主人也透露，假使遊客公德心不改善，必要時也可能跟進封園的動作，最終受到影響最大的恐怕還是遊客本身，值得好好省思！

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