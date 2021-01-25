網傳台21線埔里路段將採區間測速 波麗士大人證實了

南投縣埔里鎮桃米里台21線51.2K至魚池鄉大雁村53.9K，網傳將實施區間測速照相取締，警方今證實相關設備與標誌已陸續施工中。（記者佟振國攝）

2021/01/25 14:39

〔記者佟振國／南投報導〕係金A！最近南投埔里臉書社團盛傳省道台21線埔里桃米路段將實施間測速照相取締，南投縣警察局交通隊今證實該路段相關照相及警示設施已陸續施設，預計今年2月底完工，完成驗收、公告宣導期後即正式實施，這也將是南投縣第一個實施雙向區間測速照相取締的路段，但警方也強調取締不是目的，仍希望用路人能減速慢行，安全才是王道。

最近埔里的臉書社團有網友PO文表示，台21線埔里鎮與魚池鄉交界路段要實施區間測速照相取締，限速是60公里，並附上照片強調在道路上方像是監視器鏡頭的「小東西」，就是會讓人荷包大失血的「殺手」。

縣警局交通隊今天表示，台21線指標51.2K至53.9K約2.7公里，即埔里鎮桃米里至魚池鄉澀水村過了大雁隧道，區間測速執法尚未上路，但目前相關測速照相取締與沿線道路警示標誌已陸續施工，預計2月底完工，這也將是縣內第一個利用新型影像辨識技術防範用路人違規超速的路段。

交通隊指出，台21線51K至54K桃米至澀水路段，是往返日月潭國家風景區重要道路，不分平時、假日都車多，加上又是長下坡多彎道路段，駕駛容易超速，統計106年至109年該路段共發生7起超速失控翻車及自撞護欄的死亡事故，受傷車禍事故也多達163件，多半都是超速釀禍。

雖然該路段雙向在往魚池方向桃米生態村入口及往埔里方向暨南大學前各設有固定式測速照相桿，警方也不定期執行移動式測速照相勤務，仍無法全天候兼顧，因此決定導入科技執法，去年向交通部爭取補助400萬元設置區間測速執法設備，預計2月底完工驗收並通過經濟部標準局檢驗，將公布區間測速路段的行車時間標準與容許寬限值，上路執法前也會有宣導期，提醒汽、機車駕駛人注意。

台21線澀水至桃米路段屬於長下坡多彎道路段，經常發生事故，主因多半是超速釀禍。（記者佟振國攝）

目前在台21線51.2K及53.9K道路上方都已設置區間測速照相設施。（記者佟振國攝）

台21線51K前路旁已經設置超速取締標誌。（記者佟振國攝）

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