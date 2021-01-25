疫情升溫 南投縣不停辦120個社區關懷據點：加強防疫、不共餐

南投縣社區懷據點決定不因疫情升溫暫停，但防疫要加強，其中供餐不共餐，將改由餐盒裝好老人家的飯菜或點心，讓他們不聚在一起打菜或共食。（記者陳鳳麗攝）

2021/01/25 11:37

［記者陳鳳麗／南投報導］因為疫情升溫，為防疫各種大型活動陸續停辦，長照2.0老人的日間照顧是否受影響？南投縣府在調查全縣120個社區關懷據據點，有99個表示願意繼續辦，因此縣長林明溱今天在南投縣務會議中決定，關懷據點不停辦，但防疫措施更加強，口罩、酒精消毒和量體溫不可少，且供餐不共餐，以餐盒裝好長輩的午餐。

部立桃園醫院因感染確診者增加，昨日擴大居家隔離人數到5000人，疫情大升溫下人心惶惶，也讓更多大型活動因而停辦。南投縣府縣務會議今天就長照2.0的日間社區關懷據點是否需要停辦一事討論。

社勞處長林志忠表示，前幾天對全縣120個關懷據點進行調查，有99個據點表示願繼續辦，讓老人生活作息不要因此被打亂，等於逾8成的據點不想暫停。

縣長林明溱說，南投縣的疫情相對北部地區是穩定多了，長輩若無法到關懷據點，家裡無人陪伴和照顧，日子也會很無聊，況且多數據點想繼續辦，因此只要加強防疫措施，應該還是可以讓長輩到據點來參加活動。

經縣務會議討論後，決議關懷據點不要停，而要求每個據點加強防疫，要求每位老人家戴口罩、勤洗手，量體溫和酒精消毒，且有供餐的據點，改為供餐不共餐，即用便當盒幫老人家打好飯菜，由他們帶回家吃，或是保持社交距離，各自在座位上吃皆可。

縣府也將在這兩天發送口罩給各據點，每據點補充200個，讓口罩丟了或帶子斷掉、不小心弄髒口罩的老人，有備用口罩可使用。

草屯鎮富寮里社區關懷據點的負責人陳國大，獲悉縣府的做法後表示，會照縣府指示辦理，供餐也會馬上改為便當盒盛裝。

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