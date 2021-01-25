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    「恩主公」63字露玄機 南投克明宮春節「平安餐」擴大辦

    南投縣竹山鎮克明宮是地方信仰中心之一。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮克明宮是地方信仰中心之一。（記者謝介裕攝）

    2021/01/25 10:47

    〔記者謝介裕／南投報導〕以供奉「恩主公」關聖帝君為主的南投縣竹山鎮克明宮，每年農曆大年初一都會舉辦春節「平安餐」供十方大眾享用，隨疫情升溫，今年邁入第5年的「平安餐」是否也會停辦?廟方則強調，因天降旨令，不但不會不中斷，且還要擴大舉辦，讓大家「吃免驚」﹗

    南投縣竹山鎮克明宮主委楊非武就春節「平安餐」是否舉辦？焚香向神明請示情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮克明宮主委楊非武就春節「平安餐」是否舉辦？焚香向神明請示情形。（記者謝介裕攝）

    克明宮建於清乾隆年間，迄今已有160多年歷史，4年前，鎮內9大宮廟聯合舉辦建醮活動時，主壇便設在克明宮，顯見在地方民眾心中之重要性。

    南投縣竹山鎮克明宮主委楊非武（左）及民俗專家廖大乙（右）2人，就春節「平安餐」是否舉辦？焚香向神明請示情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮克明宮主委楊非武（左）及民俗專家廖大乙（右）2人，就春節「平安餐」是否舉辦？焚香向神明請示情形。（記者謝介裕攝）

    惟因疫情嚴峻，全台許多縣市都已取消燈會活動，連鄰近的紫南宮也已停辦大年初一發放「春節生肖錢母」活動，使得克明宮春節「平安餐」辦或不辦?格外備受各界關注。

    南投縣竹山鎮克明宮供奉的「恩主公」就春節「平安餐」向主委楊非武降下63字旨意情形。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮克明宮供奉的「恩主公」就春節「平安餐」向主委楊非武降下63字旨意情形。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

    克明宮管理委員會主委楊非武指出，廟內委員們對此事也十分重視，遂特別向恩主公擲筊請示，結果連獲3個允許舉辦的聖杯，無獨有偶，在建醮期間，曾率領「國際遊學太子爺團隊」前來克明宮鑑醮的民俗專家廖大乙，前幾天也夢到恩主公，今也特別從南部住家趕來克明宮，與廟方人員再度就春節「平安餐」是否辦理進行請示，結果神明透過鸞筆降下63字的旨意。

    楊非武進一步表示，這63字旨意均以台語發音，即是「新春辦理平安餐、病疫來侵再度攻、已賜聖杯來辦理、豈能不佑保平安、疫情已明須守規、嚴防社交保距離、志工保護無差錯、確保無誤享太平、守法依規是典範」，也就是說，平安餐平時已在辦，如今信眾有疫情麻煩，「神」更應挺身而出予以庇護，同時最後明白指出只要大家「守法」便可安然度過考驗，與中央流行疫情指揮中心要求的防疫規範不謀而合，也為恩主公的神威顯赫再添一筆！

    楊非武說，今年春節「平安餐」仍照常在大年初一（2月12日）登場，且食材也以在地的冬筍、麻筍、蕃薯等農特產為主，以往均準備1萬人左右的份量，今年因神明降旨所以將「無限量」供應，且供餐時間也從往年上午10點提早到9點半，盼在神明加持下，人民與政府能更加和諧、團結，早日遠離疫情威脅，在新的一年快樂、平安又健康。

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