不要再被騙了！南投金融機構去年成功阻詐1689萬餘元

年關將屆，詐騙猖獗，南投分局日前查獲詐騙集團車手。（記者張協昇翻攝）

2021/01/25 09:40

［記者張協昇／南投報導］年關將屆，詐騙猖獗，惟南投縣許多金融機構行員機警，頻頻阻詐成功，根據南投縣警察局統計，近期即有6家金融機構行員成功攔阻11案，替民眾保住500多萬元，去年一整年成功阻詐金額更達1689萬餘元，單筆最高攔阻金額200萬元，呼籲民眾勿再受騙。

南投縣府警察局表示，現行詐騙集團犯罪手法，大多以「假交友」、「假檢警管收銀行存款」、「猜猜我是誰」假冒親友借貸，以及「假投資詐欺」等為主，警方去年即查獲多起詐騙案，並逮捕出面取款車手。而金融機構如遇民眾提款金額達30萬元以上，或詢問匯款用途察覺有異後即會主動通報派出所派員警到場了解，共同攔阻可能發生的詐騙案。

南投縣警察局表示，近期轄區即有中國信託商業銀行黃姓、劉姓、張姓行員，中華郵政唐姓、黃姓、陳姓行員，合作金庫廖姓行員，國泰世華銀行朱姓、曾姓、劉姓行員，魚池鄉農會陳姓行員及南投市農會劉姓行員等，與警方協力成功攔阻11起詐騙案，替民眾保住500多萬元。

警方表示，年關將近，詐騙案件也隨之增加，民眾如發現有不明人士於ATM有異常提領情形，請撥打110報案專線，協助警方一同打擊詐欺犯罪；另公司採購或會計人員進行大額買賣匯款時，應仔細辨別電子郵件地址，信件中提到變更匯款帳號時，應透過原有聯繫管道再次確認，避免遭詐，蒙受巨大損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南投金融機構去年成功阻詐1689萬餘元，副縣長陳正昇（左）頒將表揚有功行員。（南投縣政府提供）

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