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    首頁　>　南投縣

    南投春節垃圾清運表出爐 10公所休初一至初四

    南投市公所清運垃圾情形。（資料照，記者謝介裕攝）

    南投市公所清運垃圾情形。（資料照，記者謝介裕攝）

    2021/01/25 07:04

    〔記者謝介裕／南投報導〕年關在即，南投縣環保局公告全縣13鄉鎮市春節垃圾清運時間表，各鄉鎮市公所清潔隊除夕當天與往年一樣都照常上班，且除了中寮、水里及信義等3公所，其餘10個公所清潔隊統一在2月12至15日（大年初一至初四）停收垃圾，2月16日（大年初五）則恢復正常垃圾收運，至於巨大型垃圾清運方面，所有的清潔隊都採預約制，有需求的民眾可撥打電話或上縣府環保局及各公所官網查詢。

    南投縣信義鄉風景據點相當多，除了琉璃光之橋、東埔溫泉區、農會梅子夢工廠、玉山國家公園以外，去年甫開幕的雙龍七彩吊橋更是一大熱點，公所預估過年期間可能出現的旅遊人潮，所以仍採取「做一休二」制，2月11日（除夕）、2月14日（大年初三）2天有垃圾收運，2月12、13及15、16日停收，2月17日（大年初六）之後才恢復正常垃圾收運，以確保環境整潔，避免讓遊客留下不好的印象。

    而中寮則是最早開工的鄉鎮，2月12至14日（大年初一至初三）停收垃圾後，2月15日便開始上班，至於水里則是最晚開工的，從2月12至16日（大年初一至初五）停收垃圾後，2月17日才恢復正常清運。

    縣府環保局指出，礙於人力有限，12鄉鎮市公所清潔隊巨大型垃圾清運，全部都採預約制，且各公所受理預約的時間不一致，提醒民眾家中廢家具、廢冰箱等巨大型垃圾要丟棄前，務必先與住家所在的公所清潔隊洽詢預約，避免破壞環境與除舊佈新的好心情。

    南投市公所巨大型垃圾收運採預約制，圖為清潔隊員搬運沙發情形。（資料照，記者謝介裕攝）

    南投市公所巨大型垃圾收運採預約制，圖為清潔隊員搬運沙發情形。（資料照，記者謝介裕攝）

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