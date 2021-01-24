「NNC」開頭機車號牌將競標 預料8888最熱門

NNC-8888預料仍是最熱門的號牌。（圖由南投監理站提供）

2021/01/24 14:14

［記者陳鳳麗／南投報導］南投監理站上月才剛開放汽車「BHP」開頭的號牌競標，部分吉利號牌競標價創新高，接著又將開放「NNC-0001~NNC-9999NNC」的普通重型機車號牌，4號相同的鐵支號底價3000元，兩兩相同或順位者底價2000元，去、前年的機車號牌競標情況不像汽車號牌激烈，唯一每次都有人標的是8888，預料此次仍會最熱門。

南投監理站辦理普通重型機車「英文代碼NNC-0001~NNC-9999」網路招標，除有「4」的號牌除外，共有6560面號牌，從2月1日上午9時到2月3日上午9時受理網路競標。

「恁北有錢」怪牌是否有人標 引人好奇

這次南投監理站事前宣傳，不再只宣傳4號相同的鐵支牌，另也把頗受汽車族青睬的號牌，請站裡的微笑正妹幫忙秀號牌，像「5566」、「8899」、「6688」、「5678」等底價2000元的號牌。依據該站前幾次機車號牌網路標售情況，大多是8888一枝獨秀，而監理站挾BHP開頭汽車號牌的標價創新高的餘威，機車號牌除8888、5678等吉利號牌應該也有人選，至於汽車號牌的怪號，像「恁北有錢」（0857）、「挖恁老北」（5068）都有人標，機車號牌是否也有人喜歡引人好奇。

南投監理站表示，有意參加競標者，須持有自然人憑證IC卡且為監理服務網會員，到監理服務網標售號牌。

南投監理站此次也把NNC-5566的機車號牌，列為網路競標的宣傳重點。（圖由南投監理站提供）

NNC-6688和NNC-8899也被南投監理站列為宣傳的號牌。（圖由南投監理站提供）

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