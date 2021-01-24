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    首頁　>　南投縣

    冬筍也有證書！ 南投鹿谷推產銷履歷求逆轉勝

    南投縣政府觀光處長陳志賢（左4）等人品嘗冬筍大餐。（記者謝介裕攝）

    南投縣政府觀光處長陳志賢（左4）等人品嘗冬筍大餐。（記者謝介裕攝）

    2021/01/24 13:06

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉種植俗稱「冬筍」的孟宗筍面積約2800公頃，居全台之冠，儘管因疫情攪局，使得今年冬筍呈現產量減少又價格下跌的罕見異象，但農友並不氣餒，仍紛紛加入公所推動的「筍產銷履歷計畫」，藉此讓冬筍生產過程更加公開、透明，進而為筍農帶來更好的收益。

    據鹿谷筍仔市最新資料，從本月19日迄23日以來，冬筍每百公斤交易價從2萬1000元至2萬6000元不等，距離往年同期每百公斤3萬元的行情，仍有段努力空間，縣府及公所遂結合小半天休閒農業區發展協會、竹藝協會、導覽協會等在地團體，昨下午3時至晚上9時，在石馬公園舉辦「2021歲末祈福櫻花季」，除安排拍賣冬筍、剝冬筍等趣味賽以外，也特別準備100公斤的冬筍大餐，包括縣府觀光處長陳志賢在內賓客，個個吃得津津有味、意猶未盡，也達到行銷冬筍的目的。

    鹿谷鄉長邱如平指出，「筍」與「茶」堪稱是鹿谷「雙寶」，為強化冬筍特色，公所特別與成大智研國際驗證公司合作進行「筍產銷履歷計畫」，迄今1年來，申請驗證的麻竹筍面積約600公頃、孟宗筍則達700多公頃，合計參與的農友約1000人左右。

    而筍園一旦通過驗證，每位筍農都會有屬於自己的產銷履歷標籤及QR code，讓消費者購買時可清楚看見農友的產地及筍別，期盼藉此為行情低迷的冬筍帶來「逆轉勝」契機，也確保消費大眾及筍農雙方權益，讓大家都能吃了安心又健康。

    南投縣鹿谷鄉社區媽媽們料理冬筍大餐供大家吃免驚。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉社區媽媽們料理冬筍大餐供大家吃免驚。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉公所推出筍產銷履歷情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉公所推出筍產銷履歷情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉農友在孟宗竹林透過吹葉機尋找冬筍情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉農友在孟宗竹林透過吹葉機尋找冬筍情形。（記者謝介裕攝）

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