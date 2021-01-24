南投縣年終大掃除丟大型垃圾 除草屯鎮外其他都還可收運

除草屯鎮已結束大型垃圾收運，其他鄉鎮市都還來得及請清潔隊收運。（記者陳鳳麗攝）

2021/01/24 13:01

［記者陳鳳麗／南投報導］剩十多天就要過春節，民眾陸續進行大掃除，南投縣13鄉鎮市公所都有排定時間收運巨大垃圾，除草屯鎮22日已結束，其他鄉鎮市民眾都還來得及請公所收運，埔里鎮和中寮鄉分別只到29日和月底，仁愛鄉只剩27日和2月3日，其他多到2月份，有需要的民眾還是先跟公所清潔隊確認或預約，以免錯過收運時間。

國人在農曆新年前都有除舊佈新的習慣，很多人也會在春節前清出老舊家具或一些大型垃圾，縣內13鄉鎮市公所也會幫忙收運這些巨大垃圾，但都有排定時間，草屯鎮公所因為早自11日就展開收運，因此到上週五已結束，其他鄉鎮市的民眾則還有機會讓清潔隊清走大型垃圾。

時間還剩幾天的是埔里鎮和中寮鄉，埔里鎮收運到本週五（29日），中寮鄉到本月底；鹿谷鄉是2月4日前每週四清運，要事前預約；仁愛鄉則還有1月27日和2月3日兩天會收運，這4個鄉鎮的居民要掌握時間。

國姓鄉從明日開始到2月6日，信義鄉在2月9日前都收運；南投市則27日開始到2月9日；鹿谷鄉只剩本週四、下週四兩天可收運，該鄉鄉民必須事先預約。集集鎮也已開始收運，收到2月8日；信義鄉也在2月9日以前都照常收運。

除上述鄉鎮市之外，其他鄉鎮則都從2月才展開收運，竹山鎮是2月1日到5日登記，7日統一收運；名間鄉則有兩個期程，分別是2月4日、5日和8日、9日收運；水里鄉從2月1日到2月6日；魚池鄉則從2月2日到2月5日。

至於春節假期停收垃圾，除中寮鄉是大年初一到初三另再加初八；水里鄉大年初一到初五；信義鄉則是初一到初二及初四和初五停收，其他鄉鎮市都是大年初一到初四。

南投縣各鄉鎮市收運巨型垃圾時間和春節假期停收垃圾時間表。（南投縣府提供）（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法