牙醫老闆被控性騷擾 行政訴訟勝訴 縣府上訴

南投縣府以違反性別工作平等法規定，對縣內某牙醫診所雇主裁罰10萬元，該雇主打行政訴訟勝訴，南投縣府已上訴到最高行政法院。（記者陳鳳麗攝）

2021/01/24 08:29

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣某牙科診所的楊姓老闆兼醫師，遭離職女助理指控性騷擾，警方移縣府性別工作平等會，該會裁罰10萬元，楊姓業者向中央訴願遭駁，轉向台中高等行政法院提行政訴訟，法官認定楊姓醫師未有性騷擾行徑，判決縣府處分、行政院訴願決定均撤銷。南投縣府日前已上訴到最高行政法院，縣府強調，性別工作平等法是針對雇主規範，雇主未處理員工申訴，縣府裁罰有理。

楊姓牙醫身兼診所負責人，2016年4月下旬遭離職女助理向警方報案，指她在診所工作期間，遭其用眼神直盯其胸部，並藉由拿X光片刻意碰觸手部等騷擾行為，到職才1週就突然遭解僱。當日他向楊姓牙醫兼雇主質問被解僱原因，也質疑是因他性騷擾才將其解僱。

南投縣府性別工作平等會後來請雙方陳述，由委員會作出裁罰楊姓雇主10萬元決定，並限期改善。

楊姓雇主不服裁罰，先向勞動部申請審議遭駁回，再向行政院訴願仍被駁回，憤而向台中高等行政法院提行政訴訟捍衛聲譽。

台中高等行政法院近期判決縣府撤銷裁罰，以及行政院撤銷訴願決定。法官在判決書中指出，從診所內的監視器畫面，並無楊姓牙醫兼負責人性騷擾行徑，性騷擾行為應是該名申訴的助理之主觀感受，且該名申訴人在庭上也表示，是在離職當日至診所告訴雇主被性騷擾，但身兼雇主和性騷行為人的他不承認性騷擾，與南投縣府認定的事實不符。

南投縣府社勞處日前已向最高行政院法提上訴，社勞處表示，該名申訴人提出申訴後，縣府性別工作平等委員會就啟動調查，楊姓業者和申訴女助理都有到場陳述，經委員會調查後，最後決議楊姓業者違反性別工作平等法第13條第2項「雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」規定，裁罰10萬元。

縣府也強調，性別工作平等法是針對雇主沒有處理員工性平申訴案，做出糾正或補救措施，不在行為人有無性騷擾行徑，縣府裁罰有依據，因此決定上訴到最高行政法院。

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