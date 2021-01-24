玉山裁罰表公告 共18項 金額900至3000元不等

玉山主峰線是國人最愛的登山路線之一。（玉管處提供）

2021/01/24 07:10

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著玉山國家公園區域內禁止事項完成修正後，內政部也公告「違反玉山國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表（簡稱玉山裁罰表）」，總計18項，罰款從900元至3000元不等，值得民眾正視，以免受罰。

玉山國家公園管理處表示，玉山是國人心目中的聖山，每年遊客人數約150萬人次，但並非都是攀登玉山群峰，有的則是到塔塔加、水里、梅山及南安等4處遊客中心踏青、休閒，此裁罰表主要在於提醒、約束遊客能遵守園區各項規定，共為維護自然山林、生態保育及遊憩品質盡分心力。

玉山裁罰表內容如下：

一、販賣、陳列國家公園法及有關法令規定所禁止捕獵採取之動、植物及其標本，罰款3000元。

二、採取、販賣、陳列歷史文物、生物遺骸、古生物化石、石筍、鐘乳石或其他奇異岩石等標本及其加工製品，罰款3000元。

三、於指定之商店販賣區以外地區設立攤位或流動兜售，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

四、攜帶獵槍、索、網、夾、籠、電瓶、毒藥及其他足以捕捉、獵殺與傷害及毒害野生動物之獵具進入園區，罰款3000元。

五、懸掛或放置路標、條與鋼、鐵牌及其他妨害景觀之物品，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

六、燃放鞭炮、煙火、焚燒冥紙及設置神壇、祭祀設施，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

七、離開管理處指定之步道範圍，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

八、未經核准，於停車場或指定以外之地區露營、野炊、炊事、燃火、溯溪、搭設棚帳、放置桌椅、大聲喧鬧及舉行營火等活動，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

九、於非指定地點或未依指示方式丟棄或任意遺留塑膠製品、金屬製品、非屬自然之人造物或垃圾，，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

十、破壞維護公眾安全及公眾利益之任何公物與設施，罰款3000元。

十一、餵食野生動物，第1次罰款900元，第2次以上罰款3000元。

十二、放生、棄養動物，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

十三、攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區或特別景觀區，除聚落範圍外，攜帶未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施之寵物進入遊憩區、一般管制區或南橫公路沿線，第1次罰款900元，第2次以上罰款3000元。

十四、持有或運送保育類野生動物或其屍體，罰款3000元。 十五進出生態保護區，任意變更核准路線、行程及宿營地點。但為緊急避難者，不在此限，罰款3000元。

十六、未經核准，設置紀念碑（牌）或其他紀念性設施，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

十七、除聚落範圍外，於園區內從事足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

十八、占用特定對象專用停車位，或未依指示方式停車致影響交通，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

內政部公告「違反玉山國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表」，總共有18項。（玉管處提供）

內政部公告「違反玉山國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表」公文中，強調，即日生效。（玉管處提供）

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