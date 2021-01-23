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    首頁　>　南投縣

    婦人大掃除驚見雨傘節竄出 當場嚇壞

    雨傘節闖入南投1戶民宅後，隨即從排水孔溜走情形。（記者謝介裕翻攝）

    雨傘節闖入南投1戶民宅後，隨即從排水孔溜走情形。（記者謝介裕翻攝）

    2021/01/23 07:26

    〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節將到來，家家戶戶莫不利用工作空檔進行大掃除，南投1名賴姓婦女在整理廚房時，突然從流理台下方竄出1條雨傘節，害她險些被咬且嚇了一大跳，還好最後雨傘節也從排水孔溜走，才結束這場驚魂記，但也不禁要問，難道台灣的蛇沒有冬眠？

    南投去年近3千件捕蛇案

    據南投縣消防局資料顯示，去年1至12月受理捕蛇的件數，依序為28件、51件、171件、301件、384件、386件、343件、374件、350件、281件、212件及93件，合計2974件，依舊是居高不下，原因可能與山高水深的地理特性有關。

    值得一提的是，4至8月春夏期間，因天氣比較炎熱，平均每月捕蛇案件高達358件，9月時序進入秋冬後，件數則從350件持續減少到1月的28件，但每個月通報紀錄並無掛蛋情況，顯見上述「蛇亂入」民宅事件，只有件數多跟少的差異，並無季節性之分別。

    農委會特有生物研究保育中心副研究員兼低海拔站主任陳元龍說，冬眠的定義十分嚴謹，台灣蛇類充其量只因天氣寒冷導致行動力變低、變弱，並不能算是冬眠，換言之，一年四季在野外都有可能與蛇類「不期而遇」，因此提醒民眾遠離毒蛇容易出沒的地區，包括居家周圍如有草堆、枯木、竹林等雜物，也應儘速清除，減少毒蛇築巢棲息或闖入住家的機率，才是預防被「蛇吻」之道。

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