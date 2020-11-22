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    首頁　>　南投縣

    台16線雙龍吊橋聯外道拓寬 公總捨懸臂工法將闢新路線

    省道台十六線雙龍七彩吊橋聯外道路狹小，兩側還是峭壁、溪谷，導致大型遊覽車禁止進入，由於拓寬不易，公路總局將改闢新路線，根本解決道路問題。（記者劉濱銓攝）

    省道台十六線雙龍七彩吊橋聯外道路狹小，兩側還是峭壁、溪谷，導致大型遊覽車禁止進入，由於拓寬不易，公路總局將改闢新路線，根本解決道路問題。（記者劉濱銓攝）

    2020/11/22 16:36

    ［記者劉濱銓／南投報導］省道台16線是前往南投信義鄉雙龍七彩吊橋的主要聯外道路，惟在19K至25K路段，因沿途路幅狹小，兩旁分別是陡峭邊坡與湍急溪流，因此僅容中型遊覽車通行，南投縣政府為此研議以懸臂工法拓寬路面，但公路總局卻認為，考量道路永續，將以高架橋、打隧道方式另闢新路線，永久改善道路體質，才有助地方發展。

    縣府指出，原本規劃斥資1.5億元採懸臂工法，加速拓寬台16線路狹的交通瓶頸點，儘速拓寬成大型遊覽車可安全行駛的道路，惟公路總局堅持採高架橋設計，花費約16億元，現只能期盼新路線能早日動工，儘快施作完成。

    公路總局信義工務段指出，目前台16線19K至25K路段，因邊坡不穩，汛期容易坍方、交通中斷，且路緣下方就是濁水溪，下邊坡也可能因溪水沖蝕，影響路基穩定性，以懸臂工法做拓寬，短期或許能達到效果，但仍無法解決落石崩坍等交通問題，只是治標不治本。

    長期來看，將採外環的新路線，透過施作高架橋，輔以隧道、明隧道等方式，避開邊坡不穩路段，才能根本解決道路問題，新路線預計明年環評通過、後年動工，最快2025年完工。

    在此之前，則會積極改善既有路線難以會車的路段，像目前在20.1K、20.6K，就在做路幅拓寬工程，預計明年春節前就會完成，可望解決會車不易問題，短期透過路況改善，提升交通順暢度。

    省道台十六線雙龍七彩吊橋聯外道路狹小，南投縣政府研議以懸臂工法拓寬道路，但公路總局考量道路長遠發展，將改闢新路線。（資料照，記者劉濱銓攝）

    省道台十六線雙龍七彩吊橋聯外道路狹小，南投縣政府研議以懸臂工法拓寬道路，但公路總局考量道路長遠發展，將改闢新路線。（資料照，記者劉濱銓攝）

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