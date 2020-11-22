南投「姻親古道」隱藏出嫁女兒辛酸 文化局發掘客庄旅遊軸帶

「姻親古道」部分路段已經崩塌，現有竹搭便橋。（潘樵提供）

2020/11/22 10:09

［記者張協昇、佟振國／南投報導］南投縣政府多年來推動客家歷史文化保存，陸續輔導縣內13鄉鎮公所完成資源調查及各客庄創生營造點計畫，文化局今年度透過辦理「南投縣古道歷史循跡」調查計畫，針對縣內具客家淵源及脈絡古道進行盤點，盼藉此發掘客庄旅遊軸帶及歷史脈絡，包括國姓「姻親古道」及中寮「客家古道」等，其中百年歷史的「姻親古道」美麗名稱背後藏有出嫁女兒的辛酸。

南投富山林之勝，也留下許多先民墾荒留下的古道，文化局今年度辦理「南投縣古道歷史循跡」調查計畫 ，例如信義鄉神木村與嘉義阿里山「神阿古道」，除肩負兩地物產流通，在1970年代，還是救國團青年活動常造訪的「神阿縱走」路線。計畫也針對縣內具客家淵源及脈絡古道進行盤點及史料彙整，內容除古道、水圳及輕便車道調研外，另辦理3場次共識營，分別以現地踏查、生活軌跡發展軸帶及客庄創生營造潛力點發掘等3大面向進行探索，希望藉由古道的串聯，盤點出屬於南投縣特有客庄生活路線，傳承客家文化與故事，發展為客庄旅遊軸帶，成為民眾遊憩探祕的去處。

如國姓鄉南港村與魚池鄉五城村之間有條「姻親古道」，相傳古道名稱由來係因早期兩村互有嫁娶，出嫁女兒必須得從步道辛苦翻山越嶺，才能回娘家，如今公路交通發達，古道也逐漸荒廢隱沒，最近才由文史工作者潘樵尋訪踏勘完整路線，見證此一清朝即存在的百年「姻親古道」的歷史。

據潘樵表示，「姻親古道」位處荒山野林中，生態極為豐富，沿途風景原始優美，也留有像是山林間的木馬道、樟腦寮，以及將有50年的造林界碑等先民的遺跡，山頂還有一處濕地，雨季時會積水成潭。

國姓鄉「姻親古道」的造林界碑。（潘樵提供）

國姓鄉「姻親古道」位處荒山野林中，生態極為豐富，沿途風景原始優美。（潘樵提供）

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