二次路殺！史丹吉氏斜鱗蛇慘遭輾 黃鼠狼吃蛇屍也被撞爆頭

玉山國家公園附近又出現路殺，先是一條蛇遭車輾斃，接著來吃蛇屍的黃鼠狼，疑似反應不及也遭路殺爆頭，形成「二次路殺」。（玉管處提供）

2020/11/21 16:33

［記者劉濱銓／南投報導］玉山國家公園今年暑假有台灣獼猴母猴，因不忍小猴遭車撞死，懷抱猴屍多日不忍放下引發關注，惟最近玉山園區附近又傳路殺，受害者換成體型較小的動物，其中竟有蛇類先被撞死，吸引黃鼠狼來吃屍體，不料黃鼠狼之後又遭路殺，最後爆頭慘死，玉山國家公園管理處表示，山林是野生動物的家，遊客來到動物棲地車速一定要放慢，避免動物遭路殺，或像黃鼠狼遭遇「二次路殺」。

玉管處指出，近期園區人員在界碑前的省道台18線阿里山公路上，就發現包括鼬獾、鼠類，以及蛇類、黃鼠狼的路殺情況，其中黃鼠狼還是「二次路殺」。

推測當時1隻史丹吉氏斜鱗蛇先在馬路上遭車輾斃，之後吸引黃鼠狼來到路中央吃蛇的屍體，而黃鼠狼可能是正在取食來不及反應，又遭車輛撞到頭部破裂死亡。

園區小型動物包括黃喉貂、黃鼠狼、鼬獾等，雖然體型小，不過行動大多快速，惟仍有部分如蛇類、黑長尾雉（帝雉）等，行動會較慢。

玉管處強調，開車行經省道台21、台18線前往塔塔加園區時，沿途都會出現野生動物，務必放慢車速，畢竟遊客上山是到動物的家作客，要尊重當地環境與生態，只要車速不快，人與動物都有機會反應，就算煞車不及不慎撞到，動物也還有救傷存活的機會，盼民眾能多加留意。

玉山國家公園附近又出現路殺，黃鼠狼在路中央吃蛇屍，疑因反應不及，遭車輛撞擊爆頭死亡。（玉管處提供）

玉山國家公園附近近期又出現路殺，受害者多為小型動物，圖為黃喉貂過馬路。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法