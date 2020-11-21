草屯垃圾山還在燒 附近居民拳頭也硬了

草屯鎮垃圾場昨天凌晨發生大火，經過消防隊全力灌救，火勢雖已獲控制，但仍然無法完全撲滅，今天挖土機持續開挖並噴水降溫。（記者佟振國攝）

2020/11/21 16:02

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮垃圾轉運暫置場昨天凌晨發生大火，火勢雖已受控制但今天仍在燃燒，現場多部怪手持續開挖並噴水降溫，但惡臭濃煙不斷向四周擴散，令不少鄉親火大，要求垃圾嚴重堆置問題中央與地方別再互踢皮球，讓草屯人成為最大受害者，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧下午也邀集行政院環保署中區環境督察大隊會勘，研商因應措施。

南投縣內沒有垃圾焚化爐，全縣每日約250噸垃圾須外運焚化處理，但遇焚化爐歲修期間，垃圾焚化處理量減少，只能暫時於草屯鎮國道6號旁的垃圾轉運暫置場堆置，但平均每月僅能外運處理2、300噸，導致垃圾愈積愈多，已近5萬噸，形成恐怖垃圾山，炎夏高溫讓垃圾臭味飄散，成為周遭居民日常生活夢魘，昨天凌晨一場大火，燒出公安、空污等問題，更令草屯鄉親火大。

昨天上午消防局已控制垃圾場火勢，今天現場持續有挖土機開挖，由於溫度仍高，一經接觸空氣再度引燃，必須不斷噴水降溫，但火勢何時能完全撲滅，無人能掛保證，由於垃圾場大火濃煙不斷向四周飄散，鄰近民眾首當其衝，空氣中瀰漫燃燒的惡臭，民眾外出只能戴口罩加強防護，也痛批政府無能。

長期關注草屯垃圾場的行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，今天下午邀集行政院環保署中區環境督察大隊、縣府環保局、草屯鎮公所，共同研商近期垃圾場災後處理及後續垃圾清運事宜。

草屯垃圾山火勢雖經控制，但今天仍持續竄出火苗與濃煙。（記者佟振國攝）

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，邀環保署中區環境督察大隊會勘草屯鎮垃圾場大火，與縣府環保局、草屯鎮公所研商後續垃圾處理計畫。（草屯鎮公所提供）（記者佟振國攝）

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