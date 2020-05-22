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溪頭又見濫砍搭竹寮 埋鍋造飯當私人度假屋

南投溪頭自然教育園區，出現山友濫砍竹林搭棚亂象，甚至在竹寮裡放置爐子、水桶、鍋碗瓢盆等煮食用具，簡直當成自家休憩天堂。（記者劉濱銓翻攝）

南投溪頭自然教育園區，出現山友濫砍竹林搭棚亂象，甚至在竹寮裡放置爐子、水桶、鍋碗瓢盆等煮食用具，簡直當成自家休憩天堂。（記者劉濱銓翻攝）

2020-05-22 18:44:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投溪頭自然教育園區，是民眾上山踏青好去處，惟最近卻又出現有人濫砍竹林搭起棚架，當作私人休憩小天堂，由於在國有林地濫砍與搭設棚架，已觸犯森林法擅自墾殖、占用國有林地，對此，園區已強力清理棚架與野炊工具，未來會加強巡邏頻率，並會同警方執法，查獲就將移送法辦，最高可處5年以下徒刑，或併科60萬元以下罰金，藉此遏止濫砍與占地歪風。

溪頭園區指出，在園區內違規搭設竹棚、竹寮的現象，已有3、4年，熟門熟路的山友，會到天文台附近的偏僻地區，在邊坡下的竹林，找尋適合地點，現地砍竹搭棚，架設帆布或防水布，之後則會搬來小爐子、鍋碗瓢盆、水桶等炊具煮食，甚至還會採竹筍煮來吃，簡直把園區當成私人休憩小天堂。

久而就之，其他山友也有樣學樣，群起效尤蓋起竹棚，為遏止亂象，已在今年3月會同警方展開清理整頓，將竹棚拆除、炊具沒收，並清出一大堆垃圾，避免違規搭棚情事發生。

惟最近卻接獲通報，指出類似亂象死灰復燃，才會前往相關地區清查，果然又發現違規竹棚，現也已拆除棚架，未來將會同警方加強巡查，若逮獲現行犯，可依森林法第51條查處，違者可處6個月以上、5年以下有期徒刑，或併科60萬元以下罰金，呼籲山友勿以身試法。

南投溪頭自然教育園區，出現山友濫砍竹林搭棚亂象，甚至在竹寮裡放置爐子、水桶、鍋碗瓢盆等煮食用具，簡直當成自家休憩天堂。（記者劉濱銓翻攝）

南投溪頭自然教育園區，出現山友濫砍竹林搭棚亂象，甚至在竹寮裡放置爐子、水桶、鍋碗瓢盆等煮食用具，簡直當成自家休憩天堂。（記者劉濱銓翻攝）

南投溪頭自然教育園區，出現山友濫砍竹林搭棚亂象，甚至在竹寮裡放置爐子、鍋碗瓢盆煮食，簡直當成自家休憩天堂。（記者劉濱銓翻攝）

南投溪頭自然教育園區，出現山友濫砍竹林搭棚亂象，甚至在竹寮裡放置爐子、鍋碗瓢盆煮食，簡直當成自家休憩天堂。（記者劉濱銓翻攝）

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