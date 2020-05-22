越女遭割喉、高樓扔屍 越南家屬獲補償金後捐款南投犯保

兩年多前殺越籍女友扔屍自己再跳樓的雙屍命案，被殺害越籍女子的家人獲補償金後捐款犯保南投分會。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2020-05-22 21:08:46

［記者陳鳳麗／南投報導］2017年11月發生在南投縣草屯鎮的兩死命案，越籍女子遭男友砍死後從高樓扔屍，男子再跳樓身亡。越籍女子的家人當年由犯保協會南投分會協助來台處理後事，其越籍父母和年幼兒子近日也獲得被害補償金，並託人捐3萬6000元給南投犯保協會，作為辦理犯罪被害保護業務之用。

這起兩年多前發生在草屯鎮市區的駭人聽聞雙屍命案，裴姓越籍女子被同居的台籍男持刀割頸後再將屍體從11樓高的同居住處扔下，數秒後該男也一躍而下當場死亡。

遭殺害的裴姓越籍女子的父母，當年由犯罪被害人保護協會南投分會的協助，從越南到台灣處理後事，來台費用由犯保南投分會補貼。因死者有1名年幼兒子交由前夫扶養，犯保南投分會將該案轉介財團法人法律扶助基金會，協助死者父母取得小男孩監護權。

犯保南投分會後來也協助死者家人，向南投地檢署犯罪被害人補償審議委員會提出申請犯罪被害補償金，委員會同意准予補償死者父母及幼子，裴女的家人在上月獲得補償。

裴女的父母近日託台灣友人轉交裝有新台幣3萬6000元的紅包，給犯保協會南投分會代理主任盧冠宇，感謝他一路的協助。盧冠宇宇再婉謝，對方仍堅持，後來轉捐給犯保南投分會作為犯保業務之用。

擔任犯保協會南投分會榮譽主任委員的地檢署檢察長張曉雯，感謝來自越南的捐款，她也說，經由此事證明愛無國界，犯保南投分會也為台灣外交做了很好的示範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法