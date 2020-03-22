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首頁　>　南投縣

武漢肺炎》南投58家住宿式長照機構 明起全面限制探視

南投縣政府公告明起全縣住宿式機構禁止探視，圖為之前縣長林明溱（藍背心者）關懷老人情形。（資料照，記者謝介裕攝）

南投縣政府公告明起全縣住宿式機構禁止探視，圖為之前縣長林明溱（藍背心者）關懷老人情形。（資料照，記者謝介裕攝）

2020-03-22 19:19:04

〔記者謝介裕／南投報導〕武漢肺炎全球延燒，加上境外確診案例激增，南投縣衛生局、社會及勞動處等相關單位，針對縣內住宿型機構召開疫情應變整備協商會議後，考量長照機構多為失能合併慢性病老人，萬一發生群眾感染，恐造成社區大流行，今日緊急發出公告，自明（23）日起全縣58家住宿式機構全面禁止探視，若有特殊探視需求情況，則以1人為限，且採實名制方式管控。

南投縣衛生局指出，全縣住宿式機構，包含護理之家21家、精神復健機構9家、老人福利機構20家、身心障礙福利機構8家，總共58家，加上e化時代，人手一機，民眾可採視（通）訊關懷，降低交叉感染風險，保障自己與他人的健康，也可避免增加機構內照護人員的負擔。

不過，衛生局強調，「法」不外情理，停止探視的禁令公告後，民眾若有特殊探視需求，且經機構評估確有其需要者，採實名制以1人為限，但必須將姓名、電話、旅遊史、職業史、接觸史等相關資料詳實填寫，以供機構註記管理，詳情將於衛生局官網及各機構網站、出入口及公告處公告週知，並呼籲民眾配合，共為防疫減災盡分心力。

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