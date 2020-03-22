37年馬拉松式「求學」 曾浚吉成為中油首位「博士站長」

中油公司南投縣竹山加油站的站長曾浚吉，是中油現職員工中第1位取得博士學位的站長。（記者謝介裕攝）

2020-03-22 12:45:48

〔記者謝介裕／南投報導〕活到老學到老﹗中油公司南投縣竹山加油站的站長曾浚吉，憑著一股「不放棄自己」的精神，從1982年考進中油公司擔任最基層的員工時，便開始利用工作空檔讀書，彌補只有高中學歷的不足，前前後後與時間展開馬拉松式的賽跑，迄去年總共歷經37年之久，終於一圓取得博士文憑的美夢，也成為中油有史以來第1位「博士站長」。

現年64歲的曾浚吉，係南投縣竹山在地人，因家中有6位兄弟姐妹，加上家境並不富裕，因此他在竹山高中畢業後，便選擇投入職場，原本是在一般工廠上班，直至26歲才考進中油公司。

當時他心想中油公司的待遇優於一般公司行號，讓他無經濟後顧之憂，遂展開求學計畫，首先利用星期假日就讀空中行專、空中大學，沒想到愈讀愈有興趣，哪怕已結婚生子，並從加油員工升到站長的主管職，依然未放棄「博士夢」，只不過要工作，又要照顧家庭及2名子女，每天讀書的時間實在相當有限，不得已遂只好採取「空間換取時間」策略，拉長準備報考碩、博士班的時間。

2009年，曾浚吉如願考上大葉大學運動事業管理學系研究所，並順利取得碩士班文憑後，隔年便立即挑戰同1所大學的博士班考試，不料卻落榜，但他不氣餒，也更了解自己上了年紀，記憶力不如從前，唯有努力再努力，經常下班後讀到半夜2、3點才就寢，就這樣秉持勤能補拙、奮戰不懈的精神，2013年捲土重來終於考上大葉大學管理學院博士班，並再費時6年，於去年拿到夢寐以求的博士文憑。

曾浚吉指出，這麼漫長的求學過程中，他常以「龜兔賽跑」作為自己的座右銘，形容自己就好比烏龜，雖然跟不上兔子的速度，但只要沒有半途而廢，總有一天也能到達自己心目中的終點，藉此與莘莘學子共勉之。

除此，他的博士班畢業論文，便是以「友善職場」為題，探討職場友誼、工作幸福感、滿意度等各種層面後，他也將理論轉為實質行動，曾浚吉說，竹山加油站位於竹山市區，每天車水馬龍，工作負荷量遠較郊區加油站更多、更大，但工讀生的時薪卻一樣，讓他覺得不公平，經向總公司反映並溝通、檢討後，目前才有「時薪」因工作量差異給付的新規則，以竹山加油站而言，工讀時薪便比郊區多出7元左右，「同酬不同工」問題，也才獲改善，令員工們備感窩心，並讚嘆他是1位亦師亦友的好站長。

中油公司南投縣竹山加油站的站長曾浚吉，如願取得碩士及博士文憑。（記者謝介裕攝）

中油公司南投縣竹山加油站的站長曾浚吉，在下班後便展開求學讀書的生活。（記者謝介裕攝）

中油公司「博士站長」曾浚吉，在南投縣竹山加油站招呼顧客情形。（記者謝介裕攝）

中油公司南投縣竹山加油站的站長曾浚吉工作認真，也是首位擁有博士學位的站長。（記者謝介裕攝）

中油公司「博士站長」曾浚吉幫顧客汽車加油情形。（記者謝介裕攝）

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