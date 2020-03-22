米糧充足！草屯農會：倉庫公糧8000多公噸、趕工包裝中

米若沒馬上吃掉，在真空包裝米未拆前，可先進冷凍庫1週殺米蟲蟲卵。（記者陳鳳麗攝）

2020-03-22 09:37:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣近日有民眾搶購米、麵等物品，草屯鎮農會表示，不用搶供應量很充足，建議白米買回家要趕快吃掉，放太久又保存狀態不好會長米蟲，有放脫氧劑的米，室溫下可存放10個月，若是真空包裝的米，建議可先放冷凍庫1週讓蟲卵死掉再拿出來放在陰涼地方。

草屯鎮農會是南投縣的「米倉」，稻米生產面積最大，稻米產量也多，該會在全聯通路販售的「台灣越光米」，近兩週供應10萬包，目前還在趕工包裝中。

草屯鎮農會表示，白米存糧真的很足夠，存在農會倉庫的公糧就有8000多公噸，而供應餐廳自助餐的大包裝米也因外食減少叫貨量減少，因此大家可放心白米絕對是足夠的。

草屯鎮農會人員指出，買回家的白米最好能趁新鮮趕快吃掉，若買的白米無法很快吃掉，就要掌握貯存要訣，否則可能自己還沒有吃，就被米蟲分食了。

農會人員建議，要防止白米長蟲，若是真空包裝的小包裝米，一下子沒有辦法很快吃完，可先放在冷凍庫內冰凍1週，讓可能有的蟲卵凍死，再把該包米拿出，換其他包冷凍。

若是白米有放脫氧劑的，買回去室溫下可放10個月，就不需要放冷凍庫，但若是一般塑膠袋裝的，則不要放冷凍以免水氣進到袋內反而讓白米受潮。

農會人員也提醒，若包裝袋開封後放進冷藏庫，因為該包米的水份會增加，就要一直放在冷藏庫，且儘快將該包米吃完。

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