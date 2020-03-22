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首頁　>　南投縣

南投市公所防疫門禁從嚴 明起洽公未戴口罩「被請回」

南投市公所在納骨堂搭設臨時供拜場地，並豎牌提醒民眾祭拜流程及記得將供品帶回。（記者謝介裕攝）

南投市公所在納骨堂搭設臨時供拜場地，並豎牌提醒民眾祭拜流程及記得將供品帶回。（記者謝介裕攝）

2020-03-22 08:59:04

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著中央宣布提升全球旅遊疫情警示至第3級（警告：Warning），國人應避免所有非必要之出國旅遊後，南投市公所也率全縣之先強制要求民眾，從明（23）日起，前往市公所洽公的民眾一定要戴口罩，不然，將「被請回」無法進入，盼民眾能共體時艱。

南投市公所宣布永豐及中興兩座納骨堂，自3月21日至4月5日止，不開放民眾進入塔內祭拜後，因應星期假日可能出現的祭拜人潮，也特別在納骨堂前空地搭設臨時供拜場地，不但供桌與供桌之間保持一定距離，且每個供桌還有「獨立」的香爐，一改過去「共用」香爐的情形，更是防疫的一大特色。

此外，因境外感染確診案例激增，南投市公所、縣府及省府3級所在地，機關團體、學校林立，萬一出現社區群聚感染，後果將不堪設想，因此，南投市長宋懷琳說，明日起，市公所門禁更將從嚴管制，除了原先噴灑酒精消毒、量額溫以外，也要求洽公的民眾一定要戴口罩，否則，將不准進入，假使屢勸不聽，必要時也將報請警方到場協助維護管理，呼籲民眾能踴躍配合，共為疫情減災盡分心力。

南投縣政府也表示，中央將全球旅遊疫情警示升至第3級後，從國外入境台灣的人，均須進行14天居家檢疫，縣府遂再徵用1處檢疫旅館，累計已規劃3處檢疫旅館，合計170間，有需求者，可洽詢南投縣居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，上班時間請撥打電話049-2246048，夜間請撥打電話0900-730867，以方便協助檢疫旅館安排。

而在居家檢疫期間，也提醒民眾務必遵守檢疫相關規定，切勿擅離檢疫處所，違者，將依檢疫措施相關規定究責，最高可處100萬元罰鍰，不容民眾心存僥倖，以免受罰。

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南投市公所從明（23）日起門禁從嚴，要求民眾一定要戴口罩才能入內洽公。（記者謝介裕攝）

南投市公所從明（23）日起門禁從嚴，要求民眾一定要戴口罩才能入內洽公。（記者謝介裕攝）

南投市公所在納骨堂搭設臨時供拜場地，每個供桌都有獨立的香爐，是防疫減少群聚感染的一大特點。（記者謝介裕攝）

南投市公所在納骨堂搭設臨時供拜場地，每個供桌都有獨立的香爐，是防疫減少群聚感染的一大特點。（記者謝介裕攝）

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