南投1天18起掃墓火警 打火弟兄嘆「火紛紛、快斷魂」

南投縣21日發生18起公墓火警，令消防人員疲於奔命，更凸顯用火安全的重要性。（記者謝介裕攝）

2020-03-21 20:51:46

〔記者謝介裕／南投報導〕清明節在即，南投縣各鄉鎮市公墓處處可見民眾三五成群在掃墓，導致火警迭起，光是今天迄下午5時止，掃墓引發的雜草火警就多達18起，令人疲於奔命，還好消防局各消防分隊早已派水車在公墓周邊戒護，且一邊送水桶給民眾、一邊進行防火宣導，因此公墓火警雖多，但並未無重大災情發生。

「又有火警發生…」，今日上午7時30分許，從南投、名間迄竹山等公墓便陸續傳出雜草火警，一整天下來，全縣13鄉鎮市總共發生18件公墓火警，消防及義消人員雖盡責地將火撲滅，但卻也有種「清明時節火紛紛，打火弟兄欲斷魂」之感慨﹗

南投縣消防局指出，今年元月開春以來，民眾便陸陸續續展開清明掃墓工作，1月迄本月15日止，掃墓引發的火警便高達300多件，顯見大家用火安全觀念仍有待加強，提醒民眾掃墓要謹記「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」等「四不二記得」口訣，免於祖先受烈火之苦，共為防火防災盡分心力。

除此，今年清明有4天連假，民眾除了掃墓慎終追遠以外，多半也會安排踏青、登山、露營等戶外活動，南投縣衛生局也提醒民眾一定要小心提防草叢中的恙蟲，不然，一旦被叮咬便可能罹患恙蟲病，其潛伏期從9到12天不等，發病後會出現高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，加上目前武漢肺炎疫情嚴峻，更不能不慎﹗

衛生局建議民眾不管是掃墓或外出遊玩，最好能準備長袖衣褲、手套等物品，並在皮膚裸露處塗抹經衛福部許可之防蚊藥劑，離開野外環境返家後，也應儘速沐浴更衣，萬一出現不明原因發燒，也應主動告訴醫師相關旅遊史、接觸史及群聚情形，以利醫師臨床診斷及醫治，才是保健之道。

南投市公所懸掛布條提醒民眾清明祭祖注意用火安全。（記者謝介裕攝）

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